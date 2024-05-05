Meteoroloji'den 18 ile sarı kodlu uyarı! Kocaeli’de hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu yayınladı.
Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Ardahan, Kars, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Siirt ve Batman ile Konya'nın kuzey ve doğu, Erzurum'un kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Vatandaşlardan yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
18 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji, pazar günü için 18 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.
İşte uyarılan iller:
Hatay, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Sivas, Tuncel, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak
KOCAELİ’DE HAVA DURUMU
Kocaeli’de Pazar günü 18 derece ve yer yer yağmurlu bir hava beklenirken, Pazartesi ve Salı günü ise güneşli bir hava bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.