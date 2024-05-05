Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Yaşam

Meteoroloji'den 18 ile sarı kodlu uyarı! Kocaeli’de hava durumu nasıl olacak?

ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 18 ile sarı kodlu uyarı yaptı. Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji'den 18 ile sarı kodlu uyarı! Kocaeli’de hava durumu nasıl olacak? mask
Meteoroloji'den 18 ile sarı kodlu uyarı! Kocaeli’de hava durumu nasıl olacak?
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu yayınladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Ardahan, Kars, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Siirt ve Batman ile Konya'nın kuzey ve doğu, Erzurum'un kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşlardan yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

18 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, pazar günü için 18 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.

İşte uyarılan iller:

Hatay, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Sivas, Tuncel, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak

KOCAELİ’DE HAVA DURUMU

Kocaeli’de Pazar günü 18 derece ve yer yer yağmurlu bir hava beklenirken, Pazartesi ve Salı günü ise güneşli bir hava bekleniyor.

Meteoroloji'den 18 ile sarı kodlu uyarı! Kocaeli’de hava durumu nasıl olacak?

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, meteoroloji

05 May 2024 - 09:16 Kocaeli/ İzmit- Yaşam --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.549.163 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL