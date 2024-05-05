Tekirdağ’dan gelip itfaiyeden eğitim aldılar

Afetler, yangın ve benzeri acil durumlara karşı vatandaşlarımızın hizmetinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, sadece ilimizde değil, talep ve ihtiyaç olması halinde ülke genelinde hizmet veriyor.
TEKİRDAĞ’DAN GELDİLER
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından Tekirdağ iline bağlı Muratlı ilçesinde kurulu bulunan Muratlı Karton firmasının acil durum ekiplerine eğitim verildi. Firma çalışanları eğitim için Kocaeli’ne geldi. Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmet binasının hemen arkasındaki İtfaiye Eğitim Merkezi tesislerinde, firma çalışanlarına yönelik olarak İleri Düzey Yangınla Mücadele eğitimi verildi.
İLERİ DÜZEY YANGINLA MÜCADELE EĞİTİMİ
Tesiste yer alan simülatörler vasıtasıyla uygulamalı olarak kişisel koruyucu donanım, kapalı ve dumanlı ortamlarda hareket tarzı, yangın söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, ekip organizasyonu ve çalışması hakkında uygulamalı bilgi aktarıldı.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.