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Tekirdağ’dan gelip itfaiyeden eğitim aldılar

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Tekirdağ’da kurulu bulunan Muratlı Karton firmasının acil durum ekiplerine Kocaeli İtfaiyesi tarafından eğitim verildi

Tekirdağ’dan gelip itfaiyeden eğitim aldılar mask
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Afetler, yangın ve benzeri acil durumlara karşı vatandaşlarımızın hizmetinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, sadece ilimizde değil, talep ve ihtiyaç olması halinde ülke genelinde hizmet veriyor.

TEKİRDAĞ’DAN GELDİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından Tekirdağ iline bağlı Muratlı ilçesinde kurulu bulunan Muratlı Karton firmasının acil durum ekiplerine eğitim verildi. Firma çalışanları eğitim için Kocaeli’ne geldi. Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmet binasının hemen arkasındaki İtfaiye Eğitim Merkezi tesislerinde, firma çalışanlarına yönelik olarak İleri Düzey Yangınla Mücadele eğitimi verildi.

İLERİ DÜZEY YANGINLA MÜCADELE EĞİTİMİ

Tesiste yer alan simülatörler vasıtasıyla uygulamalı olarak kişisel koruyucu donanım, kapalı ve dumanlı ortamlarda hareket tarzı, yangın söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, ekip organizasyonu ve çalışması hakkında uygulamalı bilgi aktarıldı.

 

Kaynak: BÜLTEN

# Kocaeli, Yangın, Büyükşehir, hizmet

05 May 2024 - 09:24 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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