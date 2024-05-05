Bağdatspor'da Başkan Burak Kanpara bıraktı

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Karamürselspor’a baraj maçında kaybedip BAL’a çıkamayan Bağdatspor’da beklenmedik gelişme. Başkan Burak Kanpara sosyal medya hesabından istifasını açıkladı. Kanpara’nun paylaşımı söyle: Mehmet Ali Paşa Mahallesinin köklü kulübü Bağdatspor’da 3 senedir başkanlık yapmaya çalıştım. Sportif sonuçlar bir yana, gönül ilişkilerinde de kırdığımız, kırıldığımız ilişkiler kurduk. Bu süreç zarfında kalbini kırdığım, istemeden üzdüğüm kim varsa hakkını helal etsin. Bu şanlı bayrağı taşımaya talip, abi kardeş ve arkadaşlarımın her daim yanında olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın”
ÇAKIROĞLU AİLESİNE TEŞEKKÜR
“Takımımızı hiçbir şartta yalnız bırakmayan ve sayısı 10’u geçmeyen kendilerini bilen yanımda duran aslan kardeşlerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bizleri hiç bir zaman hiç bir koşulda yalnız bırakmayan Çakıroğlu ailesine teşekkür ediyorum. Üç senelik zaman zarfında, çalıştığım tüm teknik ekip ve futbolcu kardeşlerime hakkım sonuna kadar helaldir. Onlar da haklarını helal etsinler. Bugün itibariyle Bağdatspor kulüp Başkanlığı görevimden kendi isteğimle istifa ediyorum. Saygılarımla”
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.