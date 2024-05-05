Emekli ve memurun zam oranı ne olacak?

Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, milliyet.com.tr’ye açıkladı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “TÜİK nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık bazda bir önceki aya göre yüzde 3.18 oranında artış oldu, yıllık olarak da yüzde 70’e yakınsadı diyebiliriz. Mayıs ayında pik yapması beklenen bir enflasyon vardı. Enflasyonun yüzde 70 ile 75 arasında pik yapması bekleniyor. Aylık enflasyon yüzde 3.18 ile bir miktar yüksek geldi. Piyasada ortalama beklenti ise 3.22 seviyesindeydi. Bu beklentinin altında geldi ancak enflasyonla mücadele için aylık enflasyonun yüzde 3’ün altına inmesi gerekmektedir. Yılın ikinci yarsından itibaren dezenflasyonist süreç başlayacak diyebiliriz.

MEMUR EMEKLİLERİ İLE SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNİN ZAMLARI FARKLI

Bu yüzden şu anda emeklilerimizin hak etmiş olduğu zam oranı yüzde 18.72’dir. Burada sadece SSK ve Bağkur emeklileri enflasyon farkı alacak. Memur emeklileri toplu sözleşme zammı artı enflasyon farkı alacaklar. O nedenle memur emeklilerinin, SSK ve Bağkur emeklilerine göre zamlarında 5 puanlık bir azalış söz konusu.

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAMMI SSK VE BAĞKUR İLE EŞİTLENİR Mİ?

SSK ve Bağkur emeklilerinin hak etmiş olduğu enflasyon farkı yüzde 25 ise, memur emeklileri yüzde 20 zam alacak. Ancak önceki dönemlerde SSK, Bağkur emeklileri ile memur emeklilerine aynı oranda zam yapılmıştı.

Burada memur emeklilerinin lehine bir artışla maaş zamlarının yüzde 25’e tamamlanacağını düşünüyorum. Burada ekstra bir refah payı artışı da olacaktır. Ben 5 puanlık bir artışla birlikte hem memur emeklilerine hem de SSK ile Bağkur emeklilerine bir artış yapılacağını düşünüyorum.

Memurlara ise ekstra bir refah payı artışı olacağını düşünmüyorum. Çünkü 14-28 Mayıs seçimleri öncesi verilen bir söz vardı, bu tutuldu. Seyyanen zam artı oransal artış yapıldı. En düşük memur maaşı önce 22 bin TL seviyelerine geldi, son zamlarla birlikte bu 33 bin TL seviyesine yükseldi.

Bu da özel sektörde ücret dengesizliği yarattı. 10 yıl özel sektörde çalışan bir kişinin maaşı ile yeni memuriyete adım atmış bir kişinin maaşı aynı oldu. Memurlara seyyanen zam yapılmayarak ben bunun dengeleneceğini düşünüyorum.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN TAHMİNLER NE?

En düşük emekli maaşı şu anda 10 bin TL seviyesinde. Asgari ücret 17 bin 2 TL seviyesinde. Asgari ücretle en düşük emekli maaşı arasında makas açıldı. Ara dönemde asgari ücretliye tekrar zam yapılmayacağı göz önünde bulundurulunca en düşük emekli maaşı artacaktır. Böylelikle en düşük emekli maaşı ile asgari ücret arasında makas kapatılacaktır.

Ara dönemde 17 bin 2 TL olarak asgari ücret kalırsa ve en düşük emekli maaşı 15 bin TL seviyesine gelirse bu makas kapanmış olur. O yüzden ben en düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesinden 15 bin TL seviyesine çıkarılması gerektiğini düşünüyorum.

En düşük emekli maaşının kök maaşa eşitlenmesi ile bundan sonra enflasyon farklarından daha fazla yararlanılması durumu olacaktır. Emekli kişiler bundan sonra ne alacağını daha iyi hesap edebilir. ‘Kök maaş neydi, en düşük emekli maaşı neydi?’ sorunu yüzünden maaşlarını tam olarak hesaplayamıyorlar. En düşük emekli maaşının kök maaşa eşitlenmesi büyük bir reform olacaktır.”

Kaynak: Milliyet