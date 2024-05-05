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9 bin 600 litre karışımlı yakıt ele geçirildi

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Kırklareli'nde bir tankerde 9 bin 600 litre karışımlı yakıt ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

9 bin 600 litre karışımlı yakıt ele geçirildi mask
9 bin 600 litre karışımlı yakıt ele geçirildi
Kırklareli'nde 9 bin 600 litre karışımlı yakıt ele geçirildi
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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, karışımlı kalorifer yakıtı satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, T.D. idaresindeki yakıt tankerini Pınarhisar ilçesinde durdurdu. Akaryakıt tankerinden alınan numunede yapılan incelemede, araçtaki 9 bin 600 litre yakıtın karışımlı olduğu belirlendi.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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05 May 2024 - 10:17 AA - Türkiye --- Okunma

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