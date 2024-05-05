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05 May 2024 - 10:19- Asayiş G:

17 araç alev alev yanmıştı, hasarın boyutu ortaya çıktı

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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde açık otoparkta çıkan yangında hasarın boyutu günün ağarmasıyla ortaya çıktı. 17 araçtan geriye hurda yığınları kalırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

17 araç alev alev yanmıştı, hasarın boyutu ortaya çıktı
17 araç alev alev yanmıştı, hasarın boyutu ortaya çıktı
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Uzuntarla Mahallesi D100 Karayolu üzerinde bulunan Isuzu servisinin otoparkında gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otoparktaki otobüs ve minibüslere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürüldü. Aralarında otobüs ve minibüslerin bulunduğu 17 araç ise küle döndü. Yangın nedeniyle araçlardaki hasarın boyutu günün ağarmasıyla ortaya çıktı. Araçların iskeletlerinin göründüğü gözlendi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için çalışmalar sürüyor.

17 araç alev alev yanmıştı, hasarın boyutu ortaya çıktı

17 araç alev alev yanmıştı, hasarın boyutu ortaya çıktı

17 araç alev alev yanmıştı, hasarın boyutu ortaya çıktı

17 araç alev alev yanmıştı, hasarın boyutu ortaya çıktı

17 araç alev alev yanmıştı, hasarın boyutu ortaya çıktı

17 araç alev alev yanmıştı, hasarın boyutu ortaya çıktı

Kaynak: İHA

# çalışma, sevk, Yangın, araç

05 May 2024 - 10:19 İHA Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

İsmai̇l Ay - Yazık olmuş milli servet bu araçlar

Çok Geçmiş olsun .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 11:40

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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