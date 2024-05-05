17 araç alev alev yanmıştı, hasarın boyutu ortaya çıktı

Uzuntarla Mahallesi D100 Karayolu üzerinde bulunan Isuzu servisinin otoparkında gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otoparktaki otobüs ve minibüslere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürüldü. Aralarında otobüs ve minibüslerin bulunduğu 17 araç ise küle döndü. Yangın nedeniyle araçlardaki hasarın boyutu günün ağarmasıyla ortaya çıktı. Araçların iskeletlerinin göründüğü gözlendi.
Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İsmai̇l Ay - Yazık olmuş milli servet bu araçlar
Çok Geçmiş olsun .
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.