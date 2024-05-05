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Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği'nde horoz dövüşü: 29 kişi tutuklandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma derneğine bahis oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Barınakta bulunan 5 Hint horozu ile 1 Australorp cinsi horoza el konulurken 29 kişi gözaltına alındı.

Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği'nde horoz dövüşü: 29 kişi tutuklandı mask
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Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Tütüncüler Mahallesi'ndeki derneğe ait hayvan koruma ve bakım barınağında, horoz dövüşü yaptırılarak haksız kazanç elde edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Barınağa düzenlenen baskında 29 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, horoz dövüşü için düzenlenen 2 ring ile birlikte 6 horoz taşıma çantası da ele geçirdi.

Barınakta bulunan 5 Hint horozu ile 1 Australorp cinsi horoza da el konulurken, veteriner kontrolünün ardından horozlar Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerden Y.T, (47) D.T. (42) ve A.Y’ye (38) kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan, diğer 26'sına ise kumar oynamaktan işlem yapılacak.

 

Kaynak: AA

# çalışma, ilçe

05 May 2024 - 10:25 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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