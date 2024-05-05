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Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek

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Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hafta fahiş fiyata karşı atılacak adımları içeren kanun teklifi görüşmelerine ev sahipliği yapacak. Çok sayıda ülkeyle imzalanan uluslararası anlaşmalar da önümüzdeki hafta Genel Kurul'da görüşülecek.

Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek mask
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Yeni haftada tüm gözler TBMM'de görüşülecek fahiş fiyatla mücadele kanun teklifinde olacak.

AK Parti'nin hazırladığı, 23 maddeden oluşan kanun teklifiyle Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılması planlanıyor.

Düzenleme kapsamında, piyasa dengesini bozan işletmelere verilen cezalar da artırılacak.

PARA CEZALARI ARTIYOR

Fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen işletmelere verilen ceza 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk yapanlara uygulanan ceza ise 1 milyon liradan 12 milyon liraya çıkarılacak.

STOKÇLUĞA KAPATMA CEZASI

Stokçuluğa devam eden işletmelerin bu suçu bir yılda 3 kez işlediği tespit edilirse 6 güne kadar kapatma cezası uygulanabilecek.

ULUSLARARASI ANLAŞMALAR GENEL KURUL'DA

Meclis Genel Kurulu bu hafta uluslararası sözleşmelere yönelik mesai yapacak.

Aralarında Katar ve Özbekistan ile imzalananların da bulunduğu çok sayıdaki anlaşma Genel Kurul'da görüşülecek.

MSB'NİN TEŞKİLAT YAPISINDA DEĞİŞİKLİK

Bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması planlanan bir diğer teklif, Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısındaki değişiklikleri içeriyor.

Dışişleri Vakfı'nın kurulabilmesini sağlayacak kanun teklifi ile kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklifin de bu hafta meclise sunulması bekleniyor.

GRUP TOPLANTILARI SALI VE ÇARŞAMBA GÜNÜ

Genel başkanlar da bu hafta Meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek.

Salı ve Çarşamba günü partilerin grup toplantıları gerçekleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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05 May 2024 - 10:27 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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