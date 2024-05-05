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Komşuda çılgın plan! Çarşaf giyip düğünü kana bulayacaktı

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Sakarya’da yaşanan olayda, bir şahıs çarşaf giyip gelip kayınpederini ve eşini öldürecekti. Polis ekiplerinin şahıs harekete geçmeden yakalamasının ardından katliam önlendi.

Komşuda çılgın plan! Çarşaf giyip düğünü kana bulayacaktı mask
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Edinilen bilgilere göre Ş.S.(39) isimli şahıs boşanma aşamasındaki eşinin erkek kardeşinin Erenler’deki düğünü kana bulamak için çarşaf giyip kadın kılığında düğüne gitmeye çalıştı. Meydabar’ın haberine göre: Düğüne gelip kayınpederini ve eşini öldüreceğini söyleyen Ş.S.’nin bu tehditi üzerine şikayette bulunan aile durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Hendek’ten gelen şahsı 2 arkadaşıyla birlikte Bosna Caddesi’nde yakaladı. Araçta ve şahısların üzerinde arama yapan polis ekipleri bir adet tabanca ile kadın çarşafı ele geçirdi.

Şahsın kadın çarşafı ile düğün salonuna girerek ortalığı kana bulayacağı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslardan Ş.S. tutuklanarak ceza evine gönderilirken, Ş.S.’ye ailah temin eden Y.K.(42) adli kontrol aldı. Araç sürücüsü C.D.(43) ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Kaynak: Medyabar

 

Kaynak: Haber Merkezi

# araç, polis, ceza, Sakarya

05 May 2024 - 10:33 Sakarya- Asayiş --- Okunma

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