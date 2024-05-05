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KYÖD’ün genel kurulu ikinci oturumda yapılacak

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Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) 17’inci Olağan Genel Kurulu, ilk oturumunda üye çoğunluğun bulunamaması sebebiyle ikinci oturuma kaldı.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
KYÖD’ün genel kurulu ikinci oturumda yapılacak mask
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KYÖD 17’inci Olağan Genel Kurulu’nun ilk oturumunu 5 Mayıs Pazar günü yapacaktı fakat ilk oturumda üye çoğunluğu sağlanamadı, genel kurul ilk oturumda yapılamadı. Saat 11.00’de Metropol İş Merkezi’ndeki KYÖD Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşeceği ilan edilen ilk oturum sonuçsuz bir şekilde tamamlandı. İkinci oturum 12 Mayıs Pazar günü, saat 11.00’de, KYÖD Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşecek. Üye katılımında çoğunluğun aranmayacağı genel kurulun ikinci oturumunda KYÖD Başkanlığı görevini yürüten Uğur Saral’ın başkanlığa aday olan tek isim. 2022’deki genel kurulda başkanlığa seçilen Saral’ın, mevcut yönetim kuruluyla birlikte seçilerek görevine devam etmesi bekleniyor.

# sosyal

05 May 2024 - 11:04 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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