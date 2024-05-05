KYÖD 17’inci Olağan Genel Kurulu’nun ilk oturumunu 5 Mayıs Pazar günü yapacaktı fakat ilk oturumda üye çoğunluğu sağlanamadı, genel kurul ilk oturumda yapılamadı. Saat 11.00’de Metropol İş Merkezi’ndeki KYÖD Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşeceği ilan edilen ilk oturum sonuçsuz bir şekilde tamamlandı. İkinci oturum 12 Mayıs Pazar günü, saat 11.00’de, KYÖD Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşecek. Üye katılımında çoğunluğun aranmayacağı genel kurulun ikinci oturumunda KYÖD Başkanlığı görevini yürüten Uğur Saral’ın başkanlığa aday olan tek isim. 2022’deki genel kurulda başkanlığa seçilen Saral’ın, mevcut yönetim kuruluyla birlikte seçilerek görevine devam etmesi bekleniyor.
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KYÖD’ün genel kurulu ikinci oturumda yapılacak
Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) 17’inci Olağan Genel Kurulu, ilk oturumunda üye çoğunluğun bulunamaması sebebiyle ikinci oturuma kaldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.