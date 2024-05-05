Kentsel dönüşümde yerel yönetimlerden beklentiler neler?

BELEDİYELERİMİZE GÖREVLER DÜŞÜYOR

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, konuyla ilgili “Belediyelerimize görevler düşüyor. Büyükşehir 10 yılda 20 bin konut üreteceğinin sözünü verdi, Kent Konut ile yapacak. Bazı düzenlemelerle kentsel dönüşümün önünün açılacağı ilan edildi ama yeterli değil. Vatandaş evini kentsel dönüşüme sokmak istediğinde evimi kim yıkacak, yeni binanın projesini kim çizecek diye düşünmemeli. İnsanımıza harita desteği verilmeli, kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilecek yeni konutlardan ruhsat ve iskân ücreti alınmamalı. Zemin etüdüne destek olmalı ve geçici konaklama konusunda vatandaşa yardımcı olunacak.

ANKARA’DAN SORUN YAŞANDIĞI BELİRTİLİYORDU

İnsanımıza sadece yeni binanın inşa sürecinde harcayacağı parayı düşünmeli. Bugün ilçe merkezlerindeki yapı stoğumuzun kat sayısı 7-8 katlı. Vatandaş bu evi yıktığında yerine 4 katlı yapı yapabiliyor ama o binada 8 hane yaşıyor. Bu nasıl olacak? Böyle olunca o insanımız binasını yıkamıyor. Büyükşehir bugüne kadar 8-9 katlı bina yıkıldığında yerine aynı ya da 1 kat fazla kat verildiğinde Ankara’dan sosyal ihtiyaçları karşılamadığı için sorun yaşandığını belirtiyordu.

ONAY VERİLECEĞİNİ İFADE ETTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız geldiğinde konuyu kendisine açtık, Büyükşehir’in kentsel dönüşümü hızlandırmak için sunacağı taleplere onay verileceğini belirtti. Bu adımlar atıldığında kentsel dönüşüm hızlanacaktır. Özel sektör olarak, müteahhitler olarak bizden bu işin neresinde durmamız istenirse biz de orada durmaya hazır. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımı Tahir Büyükakın da riskli alana yapılacak olan bir yapının o bölgede nasıl yapılabileceği üzerine bizleri davet etti ve kendilerine bilgi verdik. Hiçbir şey eskisi gibi değil, şartlar çok değişti” ifadelerini kullandı.