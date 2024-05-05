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İsrail Gazze'de ateşkese yanaşmıyor

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İsrail'in Gazze'de 7 aydır süren katliamlarının son bulması için gözler ateşkes müzakerelerinde. Hamas heyeti, görüşmeler için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Ancak İsrail medyasına göre, Netanyahu, İsrail heyetinin Kahire'ye gitmesine karşı çıktı.

İsrail Gazze'de ateşkese yanaşmıyor mask
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Hamas yetkilisi, Gazze'de savaşı sona erdirmeyen hiçbir ateşkes teklifini kabul etmeyeceklerini açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, ateşkes müzakereleri de Mısır’da sürüyor.

Hamas heyeti, görüşmeler için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Ancak İsrail medyasına göre, Netanyahu, İsrail heyetinin Kahire'ye gitmesine karşı çıktı.

Hamas yetkilisi, Gazze'de savaşı sona erdirmeyen ateşkes teklifini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu anlaşmanın önündeki en büyük engel olmakla suçladı.

“Elimizdeki bilgiler Netanyahu'nun kişisel nedenlerle bir anlaşmaya varılmasını engellediğini doğruluyor” ifadelerini kullandı.

Hamas'ın askeri kanadı muhtemel Refah operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

"Bizi Refah'a kara harekatı düzenlemekle tehdit ediyorlar, biz de onları başarısızlığa ve yenilgiye uğratma sözü veriyoruz." ifadelerini kullanıldı.

Kahire'den de müzakere açıklaması geldi.

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, İsrail’in barış karşıtı tutumunun tüm bölgeyi "benzeri görülmemiş tehditlere sürükleyeceği" uyarısında bulundu.

 

Kaynak: AA

# İsrail, Gazze

05 May 2024 - 11:08 Kocaeli- Dünya --- Okunma

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