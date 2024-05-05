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05 May 2024 - 11:29- Ekonomi G:

İşte ev kredilerinde banka banka son durum

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İşte 2 milyon 120 ay (10 yıl) vadeli konut kredisi için banka banka faiz oranları, aylık taksit tutarı ve toplam ödeme miktarı…

İşte ev kredilerinde banka banka son durum mask
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HALKBANK (Hesaplı Evim Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,19

Aylık Taksit: 84 bin 412 Tl

Kredi Tahsis Ücreti: 22 bin 560 TL

Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 129 bin TL

Toplam Ödeme: 10 milyon 152 bin TL

ZİRAAT BANKASI (Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,79

Aylık Taksit: 76 bin 683 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 22 bin TL

Toplam Faiz Tutarı: 2 milyon 201 bin TL

Toplam Ödeme: 9 milyon 222 bin TL

VAKIFBANK (Sıfır Konutlara Özel Sarı Panjur Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,29

Aylık Taksit: 86 bin 358

Kredi Tahsis Ücreti: 17 bin 374 TL

Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 363 bin TL

Toplam Ödeme: 10 milyon 380 bin TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: Yüzde 5,89

Aylık Taksit: 117 bin 922 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 19 bin 560 TL

Toplam Faiz Tutarı: 12 milyon 150 bin TL

Toplam Ödeme: 14 milyon 170 bin TL

AKBANK (İlk Evim Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,05

Aylık Taksit: 62 bin 704 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 24 bin 620 TL

Toplam Faiz Tutarı: 5 milyon 524 bin TL

Toplam Ödeme: 7 milyon 549 bin TL

ING (Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,39

Aylık Taksit: 69 bin 64 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 20 bin 120 TL

Toplam Faiz Tutarı: 6 milyon 287 bin TL

Toplam Ödeme: 8 milyon 307 bin TL

GARANTİ BBVA (Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage)

Faiz Oranı: Yüzde 3,20

Aylık Taksit: 65

Kredi Tahsis Ücreti: 24 bin 794 TL

Toplam Faiz Tutarı: 5 milyon 850 bin TL

Toplam Ödeme: 7 milyon 884 bin TL

YAPI KREDİ (Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,55

Aylık Taksit: 72 bin 96 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 19 bin 191 TL

Toplam Faiz Tutarı: 6 milyon 651 bin TL

Toplam Ödeme: 8 milyon 670 bin TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 4,35

Aylık Taksit: 87 bin 528 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 18 bin 300 TL

Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 503 bin TL

DENİZBANK (Mortgage Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,49

Aylık Taksit: 90 bin 264 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 16 bin 959 TL

Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 831 bin TL

Toplam Ödeme: 10 milyon 848 bin TL

ANADOLUBANK (Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,49

Aylık Taksit: 98 bin 512 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 14 bin 119 TL

Toplam Faiz Tutarı: 9 milyon 821 bin TL

Toplam Ödeme: 11 milyon 835 bin TL

ZİRAAT KATILIM (KONUT FİNANSMANI)

Kâr Payı Oranı: Yüzde 5,50

Aylık Taksit: 110 bin 178 TL

Tahsis Ücreti: 15 bin 565 TL

Toplam Kâr Payı Tutarı: 11 milyon 221 bin TL

Toplam Ödeme: 13 milyon 236 bin TL

VAKIF KATILIM (Konut Finansmanı)

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,90

Aylık Taksit: 78 bin 799 TL

Tahsis Ücreti: 17 bin 4 TL

Toplam Kâr Payı Tutarı: 7 milyon 455 bin TL

Toplam Ödeme: 9 milyon 472 bin TL

KUVEYTÜRK

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,34

Aylık Taksit: 68 bin 121 bin TL

Tahsis Ücreti: 19 bin 450 TL

Toplam Kâr Payı Tutarı: 6 milyon 174 bin

Topam Ödeme: 8 milyon 194 bin TL

 

Kaynak: DÜNYA

05 May 2024 - 11:29 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Okan - 150 bin maaşlı işte çalışanlar alırlar krediyi ancak

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 11:43

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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