İşte ev kredilerinde banka banka son durum

HALKBANK (Hesaplı Evim Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,19
Aylık Taksit: 84 bin 412 Tl
Kredi Tahsis Ücreti: 22 bin 560 TL
Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 129 bin TL
Toplam Ödeme: 10 milyon 152 bin TL
ZİRAAT BANKASI (Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,79
Aylık Taksit: 76 bin 683 TL
Kredi Tahsis Ücreti: 22 bin TL
Toplam Faiz Tutarı: 2 milyon 201 bin TL
Toplam Ödeme: 9 milyon 222 bin TL
VAKIFBANK (Sıfır Konutlara Özel Sarı Panjur Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,29
Aylık Taksit: 86 bin 358
Kredi Tahsis Ücreti: 17 bin 374 TL
Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 363 bin TL
Toplam Ödeme: 10 milyon 380 bin TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: Yüzde 5,89
Aylık Taksit: 117 bin 922 TL
Kredi Tahsis Ücreti: 19 bin 560 TL
Toplam Faiz Tutarı: 12 milyon 150 bin TL
Toplam Ödeme: 14 milyon 170 bin TL
AKBANK (İlk Evim Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,05
Aylık Taksit: 62 bin 704 TL
Kredi Tahsis Ücreti: 24 bin 620 TL
Toplam Faiz Tutarı: 5 milyon 524 bin TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 549 bin TL
ING (Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,39
Aylık Taksit: 69 bin 64 TL
Kredi Tahsis Ücreti: 20 bin 120 TL
Toplam Faiz Tutarı: 6 milyon 287 bin TL
Toplam Ödeme: 8 milyon 307 bin TL
GARANTİ BBVA (Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage)
Faiz Oranı: Yüzde 3,20
Aylık Taksit: 65
Kredi Tahsis Ücreti: 24 bin 794 TL
Toplam Faiz Tutarı: 5 milyon 850 bin TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 884 bin TL
YAPI KREDİ (Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,55
Aylık Taksit: 72 bin 96 TL
Kredi Tahsis Ücreti: 19 bin 191 TL
Toplam Faiz Tutarı: 6 milyon 651 bin TL
Toplam Ödeme: 8 milyon 670 bin TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 4,35
Aylık Taksit: 87 bin 528 TL
Kredi Tahsis Ücreti: 18 bin 300 TL
Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 503 bin TL
DENİZBANK (Mortgage Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,49
Aylık Taksit: 90 bin 264 TL
Kredi Tahsis Ücreti: 16 bin 959 TL
Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 831 bin TL
Toplam Ödeme: 10 milyon 848 bin TL
ANADOLUBANK (Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,49
Aylık Taksit: 98 bin 512 TL
Kredi Tahsis Ücreti: 14 bin 119 TL
Toplam Faiz Tutarı: 9 milyon 821 bin TL
Toplam Ödeme: 11 milyon 835 bin TL
ZİRAAT KATILIM (KONUT FİNANSMANI)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 5,50
Aylık Taksit: 110 bin 178 TL
Tahsis Ücreti: 15 bin 565 TL
Toplam Kâr Payı Tutarı: 11 milyon 221 bin TL
Toplam Ödeme: 13 milyon 236 bin TL
VAKIF KATILIM (Konut Finansmanı)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,90
Aylık Taksit: 78 bin 799 TL
Tahsis Ücreti: 17 bin 4 TL
Toplam Kâr Payı Tutarı: 7 milyon 455 bin TL
Toplam Ödeme: 9 milyon 472 bin TL
KUVEYTÜRK
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,34
Aylık Taksit: 68 bin 121 bin TL
Tahsis Ücreti: 19 bin 450 TL
Toplam Kâr Payı Tutarı: 6 milyon 174 bin
Topam Ödeme: 8 milyon 194 bin TL
Kaynak: DÜNYA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Okan - 150 bin maaşlı işte çalışanlar alırlar krediyi ancak
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.