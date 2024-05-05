Restoran ve kafelerde servis ücreti yasal mı?

Fahiş fiyat artışları nedeniyle önceki hafta sonu boykot edilen restoran ve kafeler bu kez farklı bir tartışmanın gündeminde: Servis ücreti… Servis ücreti adı altında müşteriye yansıtılan bu maliyetin garson bahşişi olarak alındığı iddia ediliyor. Ancak durum tam olarak böyle mi? Ticaret Bakanlığı faturada ‘sürprize’ izin vermiyor.

Servis ücreti en fazla Karaköy’deki restoran ve kafelerde tüketicinin dikkatini çekiyor. Milliyet’in haberine göre; Karaköy’de bir kafenin yöneticisi olarak çalışan Harun Sönmez, durumu şöyle anlatıyor:

* Müşteriler bahşiş vermeyi pek tercih etmiyor. Fakat garsonların böyle bir beklentisi oluşuyor, yoksa bahşişin olacağını bildiği farklı semtlerdeki işletmeleri tercih edebiliyor. Bu uygulama geçen yıl sonundan bu yana var. Bir kısmı işletme giderine, yarısı da garsona şeklinde uygulanıyor ama biz zaten kapıya astığımız fiyat listesinde bunu belirttik.

Ticaret Bakanlığı yakın takipte

Ticaret Bakanlığı ekipleri, nisan ayı başında lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde denetimler yapmış, tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında, servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunluluğunu da takip etmişti.

Tüketici heyetine başvurulabilir

Tüketicinin, istenmeyen/bilgisi olmayan ürün ve hizmetlere karşı sorumlu olmadığını vurgulayan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, servis ücreti gibi isimler altında talep edilen ek ücretlere karşı faturaların kontrol edilmesiyle beraber şu uyarı ve önerileri sundu:

* Tüketici Kanunu 54. maddesine göre, satışa sunulan ürün ya da hizmetlerin birim fiyatları Türk Lirası olarak ve tüm vergiler dahil tüketiciye bildirilmeli. Fiyat listeleri ve içindeki tüm ücretler mekanın dışında görülmeli.

* Kanunun 6. maddesi de bir ürün ya da hizmet satışında bir ürünle birlikte başka bir hizmet satılması yasaklar. Yani mesela bir tek yiyecek sipariş edildiyse masaya gelen diğer yiyecekler, yemiş olsa da müşterinin sorumluluğunda değildir.

* Ayrıca 7. maddede ise ürünün geri gönderilmesiyle de tüketiciye herhangi bir sorumluluk verilemez. Dolayısıyla tüketici onayı, bilgisi olmaksızın masasına getirilen servis bedeli hatta kuver ikramları vs ücretsiz sunulmak zorundadır. Ödenen ücret, kanuna aykırıdır. Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurulabilir.

Kaynak: Milliyet