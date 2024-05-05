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Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu?

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Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarında ibre yeniden aşağı döndü. Hafta sonu 5 Mayıs Pazar günü gram altın 2 bin 393 lira seviyesinden işlem görüyor.

Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? mask
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Güncel ons altın değeri 2 bin 300 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 392 TL'den alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 5 Mayıs altın fiyatları...

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 396 liradan yaparken; 5 Mayıs Pazar günü 2 bin 393 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 918 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 913 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.392,52

Satış: 2.393,53

 

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.300,76

Satış: 2.302,72

 

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.828,03

Satış: 3.913,42

 

Cumhuriyet altını ne kadar?

Alış: 15.312,13

Satış: 15.605,81

 

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.632,14

Satış: 7.826,84

 

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.312,13

Satış: 15.605,81

 

Ata altın fiyatı

Alış: 16.034,02

Satış: 16.438,77

 

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.297,96

Satış: 1.717,89

 

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.204,69

Satış: 2.335,76

Kaynak: DÜNYA

05 May 2024 - 13:08 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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