Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu?

Güncel ons altın değeri 2 bin 300 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 392 TL'den alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 5 Mayıs altın fiyatları...
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 396 liradan yaparken; 5 Mayıs Pazar günü 2 bin 393 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 918 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 913 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.392,52
Satış: 2.393,53
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.300,76
Satış: 2.302,72
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.828,03
Satış: 3.913,42
Cumhuriyet altını ne kadar?
Alış: 15.312,13
Satış: 15.605,81
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.632,14
Satış: 7.826,84
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.312,13
Satış: 15.605,81
Ata altın fiyatı
Alış: 16.034,02
Satış: 16.438,77
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.297,96
Satış: 1.717,89
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.204,69
Satış: 2.335,76
Kaynak: DÜNYA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.