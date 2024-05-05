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Off-road aracı böyle devrildi

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Düzce’de gerçekleştirilen off-road festivalinde parkura giren bir aracın su etabında devrildiği anlar saniye saniye dron kamerasına yansıdı. Aracı devrilen yarışçı, "Alışık olduğumuz için bu işten zevk alıyoruz. Benim için bir problem yok. Çok keyif aldık" dedi.

Off-road aracı böyle devrildi
Off-road aracı böyle devrildi
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Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen festivalde adrenalin dolu anlar yaşandı. Ekstrem etabında heyecan yükselirken, parkura giren Fatih Mercan idaresindeki araç su etabında devrildi. O anlar dron kamerasına yansıdı. Devrilen aracın kurtarılmasının ardından sürücü yeniden parkura girerek yarışa devam etti.

"En güzel gösteriyi biz yaptık"

Yarışın güzel başladığını söyleyen Fatih Mercan, "Zaman zaman yağmur yağmasına rağmen güzel bir hava var. Zaten bizim sevdiğimiz havalar. Yarışlar da parkur da çok güzel. Gösteriler çok iyi oldu. En güzel gösteriyi de bizim yaptığımızı düşünüyoruz" dedi.

"Çok keyif aldık"

Mercan, aracının devrildiğine de dikkat çekerek, "Güzel bir devrilme oldu. Biz bu devrilmeden zevk alıyoruz. Bilenler beni tanırlar, ben bu parkurda Türkiye’nin en uzun uçuşunu gerçekleştirdim. Burada da yine akrobasi hareketi yapmayı düşünüyordum. Bazı arkadaşlarımızın ’Ben devrilsem mi?’ diye bir düşüncesi vardı. Ben ’Aracı devireceğim’ dedim ve devirdim. Alışık olduğumuz için bu işten zevk alıyoruz. Benim için bir problem yok. Çok keyif aldık. Seyircilere de inşallah keyif vermişizdir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

# Türkiye, araç, VAR

05 May 2024 - 13:10 İHA Düzce- Türkiye --- Okunma

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