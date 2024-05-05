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Federal Mogul’dan gece vardiyasında seks partisi iddialarına yanıt geldi

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Türkiye, Kartepe ilçesi Arslanbey OSB içerisinde kurulu bulunan Federal Mogul fabrikasında gece vardiyasında bir kadın güvenlik görevlisi ile 4 erkek çalışanın güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan grup seks skandalını konuşuyor.  Yaşanan olay sonrası fabrikadan açıklama geldi.

Federal Mogul’dan gece vardiyasında seks partisi iddialarına yanıt geldi mask
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Haber, İzmit’te yayın yapan Uğur Enç’in sahibi olduğu Bağımsız Kocaeli İnternet sitesinde yayınlandı. İddiaya göre, Kocaeli Kartepe ilçesi Arslanbey OSB alanı içerisinde faaliyet gösteren Federal Mogul Fabrikasında görevli bir kadın güvenlik görevlisi, 2’si güvenlik elemanı 1’i işçi; 3 erkek çalışan ile grup seks yaparken yakalandı. Fabrikada yaşanan seks olayı çalışanlar arasında kulaktan kulağa yayıldı. Bu durumdan rahatsız olan fabrika yönetimi iddia üzerine grup seksin yaşandığı günün gecesindeki kayıtları inceledi. Kamera kayıtlarında 3 erkek ve güvenlik görevlisi bir kadının seks yaptığını fark etti. Soruşturma başlatan fabrika yönetimi 4 çalışanın iş akdini feshetti.

FEDERAL MOGUL’UN AÇIKLAMASI

"İlgili Fabrikamızda bahse konu olay gerçekleşmemiş olup, buna bağlı olarak iş akdinin feshi de söz konusu değildir. Şirketimizin kurumsal itibarını zedeleyen bu tür asılsız haberlere ve buna bağlı olarak gerçekleşen paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

Federal Mogul'un açıklaması şu şekilde:

KAMUOYUNA DUYURU

"3 Mayıs 2024 Cuma Günü bir yerel haber portalında şirketimizle ilgili yayımlanan ve daha sonra da bu yayın temelinde, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya ortamlarında yayılan asılsız bir haberin gündemi meşgul ettiğini üzülerek takip etmekteyiz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki “Federal Mogul’da Grup Seks Skandalı” başlıklı haber kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili Fabrikamızda bahse konu olay gerçekleşmemiş olup, buna bağlı olarak iş akdinin feshi de söz konusu değildir.

Şirketimizin kurumsal itibarını zedeleyen bu tür asılsız haberlere ve buna bağlı olarak gerçekleşen paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Ayrıca bu süreçte gerek hukuki gerekse de diğer haklarımız korunacak şekilde gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü de ifade etmek isteriz.

Kamuoyunun takdirine saygılarımızla sunarız."

Federal Mogul Powertrain Otomotiv AŞ

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri AŞ

Kaynak: Haber Merkezi

# sosyal, ifade, İzmit, Kocaeli

05 May 2024 - 13:18 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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