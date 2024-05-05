Karamürselspor iki yıl sonra BAL’da

İLK YARIDA POZİSYON YOK

İlimizi bu sezon BAL’da temsil edecek iki takımın belirleneceği Süper Amatör Lig Play-Off’ta maçlar sona ermişti. İlk sırayı alan Çayırovaspor, BAL’a çıkan ilk takım olmuştu. İkinci takım içinde Play-Off’u aynı puanda bitiren, ikili averajları eşit olan Bağdatspor ile Karamürselspor arasında oynanacak baraj maçında belli olacaktı. Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda oynanan baraj maçının ilk yarısında iki takımda pozisyona girmekte zorlandı. Bağdatspor, ilk dakikalarda atak gözükse de çok net fırsatlar bulamadı.

CİHAN HALİL KAÇIRDI

İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda Bağdatspor, biraz daha baskılı gözüktü. 80.dakikada Zülfücan Güncü’nün pasında Cihan Halil, kaleci Mehmet Öztürk ile karşı karşıya kaldı. Cihan Halil, Mehmet’in üzerinde aşırtma vuruşla topu filelere göndermek istedi arak tecrübeli kaleci gole izin vermedi. Bu yarıda Karamürselspor’da Eray Gençay ve Rıza Altıntaş ile ceza sahası içinde iki fırsat yakaladı, defansa çırpan top kornere çıktı. 90 dakikada iki takımda birbirine üstünlük sağlayamayınca, maç uzatmaya gitti.

UZATMADA İBRAHİM DEMİRER’İN KAFA VURUŞU DİREKTEN DÖNDÜ

Maçın uzatma dakikalarında Bağdatspor, rakip sahada daha çok gözüktü. Süleyman Yıldırım’ın uzaktan şutu auta çıktı. İkinci uzatmanın son dakikasında Karamürselspor, korner atışı kullandı. Emirhan Süleyman’ın ortasında İbrahim Demirer’in kafa vuruşu üst direğe çarpıp, çizgiye vurup dışarı çıktı. Bu ataktan sonra maçın hakemi Abdülbaki Ayyıldız uzatma dakikalarını da bitirdi, maç penaltılara gitti. Penaltılarda Karamürselspor 4’de 3 attı. Bağdatspor ise 4 penaltıdan sadece birini attı, son penaltılar atılmadı. Maçı da Karamürselspor 3-1 kazandı.

BAĞDATSPOR: 1 KARAMÜRSELSPOR: 3

STAT: Başiskele Arslan Kulaksız

HAKEMLER: Abdülkadir Ayyıldız, Burak Celep, M.Ali Vardar

BAĞDATSPOR: Ahmet Demirbaş xx, Mehmet Ünal xx, Bedirhan Bahar xxx, Kubilay Ertuğ xx, Enes Arslan xx (Dk.50 Mevlan Yantur xx), Gökalp Çakan xx (Dk.60 Süleyman Yıldırım xx), Emirhan İrze xxx (DK.110 Kerem Gülmez x), Mert Yavuz (Dk.70 Zülfücan Güncü xxx), Bedirhan Özkanlı x (Dk.70 Özgür Dağdelen x), Anıl Kabil xx (Dk.70 Cihan Halil x), Fatih Güler x

KARAMÜRSELSPOR: Mehmet Öztürk xxx, Emre Kar xxx, İbrahim Demirer xxx, Efe Özreisoğlu xxx, Seyfi Yüksel xxx (Dk.80 Dilgeş Tangüner xx), Sezgin Bektaş xx (Dk.80 Taha Aydın xx), Eren Katkay xxx, Muhammet Yalçın xx (Dk.73 Muhammet Tanrıverdi xx), Behlül Civelek xx (Dk. 80 Tolunay Üçüncü xx), Eray Gençbay xx (Dk.73 Rıza Altıntaş xx), Efkan Kargoğlu xxx,

NOT: Normal süre ve uzatma 0-0 sona erdi.

Penaltılarda Karamürselspor, Bağdatspor’a 3-1 üstünlük sağladı.

PENALTIYI ATANLAR: İbrahim Demirer, Efkan Kargoğlu, Eren Katkay (Karamürselspor), Süleyman Yıldırım (Bağdatspor)

PENALTIYI KAÇIRANLAR: Özgür Dağdelen, Kubilay Ertuğ, Zülfücan Güncü (Bağdatspor), Rıza Altıntaş (Karamürselspor)