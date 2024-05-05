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Kaleci Mehmet Öztürk iki penaltı kurtardı

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Karamürselspor-Bağdatspor maçında yıldızlaşan isim kaleci Mehmet Öztürk oldu. Bu maç öncesinde İl Disiplin Kurulu tarafından tedbir konulan, yapılan itiraz sonucunda tedbiri kaldırılıp, baraj maçında takımdaki yerini alan Karamürselsporlu Mehmet Öztürk iki penaltıyı kurtardı.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
Kaleci Mehmet Öztürk iki penaltı kurtardı mask
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ÖZGÜR VE ZÜLFÜCAN’IN PENALTISINDA BAŞARILIYDI

BAL’a çıkacak takımı penaltı atışlarının belirleyeceği baraj maçında Karamürselspor’da penaltı atışlarını İbrahim Demirer, Efkan Kargoğlu ve Eren Katkay gole çevirdi. Rıza Altıntaş’ın vuruşunu ise Bağdatspor kaleci Ahmet Demirbaş kurtardı. Bağdatspor’un penaltılarında ise Karamürselspor kalecisi Mehmet Öztürk çok başarılıydı. Tecrübeli kaleci Özgür Dağdelen ile Zülfücan Güncü’nün penaltılarını kurtardı. Bağdatsporlu Kubilay Ertuğ da topu auta attı. Bağdatspor’un golle sonuçlanan tek penaltısını Süleyman Yıldırım attı. Penaltılarda Karamürselspor, rakibine 3-1 üstünlük sağladı. 

# Karamürselspor

05 May 2024 - 14:37 Kocaeli/ Karamürsel- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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