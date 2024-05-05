Kaleci Mehmet Öztürk iki penaltı kurtardı

ÖZGÜR VE ZÜLFÜCAN’IN PENALTISINDA BAŞARILIYDI
BAL’a çıkacak takımı penaltı atışlarının belirleyeceği baraj maçında Karamürselspor’da penaltı atışlarını İbrahim Demirer, Efkan Kargoğlu ve Eren Katkay gole çevirdi. Rıza Altıntaş’ın vuruşunu ise Bağdatspor kaleci Ahmet Demirbaş kurtardı. Bağdatspor’un penaltılarında ise Karamürselspor kalecisi Mehmet Öztürk çok başarılıydı. Tecrübeli kaleci Özgür Dağdelen ile Zülfücan Güncü’nün penaltılarını kurtardı. Bağdatsporlu Kubilay Ertuğ da topu auta attı. Bağdatspor’un golle sonuçlanan tek penaltısını Süleyman Yıldırım attı. Penaltılarda Karamürselspor, rakibine 3-1 üstünlük sağladı.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.