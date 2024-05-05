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Bağdatspor yıkıldı

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Bu sezon başında Süper Amatör Lig’de BAL için en iddialı takım olarak gösterilen, normal sezonu da şampiyon bitiren Bağdatspor, Play-Off’ta çok büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Aziz Emre Gündeşen
Aziz Emre Gündeşen Tüm Haberleri
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Bağdatspor yıkıldı
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BU YILDA BAL’A ÇIKAMADI

Son iki yıldır BAL’a çıkmak için çok iddialı takımlar kuran bu sezonda hedefine ulaşamadı. Kırmızı-Siyahlı ekip, baraj maçında penaltı atışlarında kaybetti, BAL umutlarını gelecek yıla bıraktı. Başiskele Stadı’nda oynanan maçta penaltı atışları sonunda Bağdatsporlu futbolcular çok büyük üzüntü yaşadılar. Futbolcular, bir sürü sahanın ortasında ve kulübe de beklediler. Bağdatsporlu oyuncuları Karamürselspor Kaptanı Sezgin Bektaş teselli etti. 

Bağdatspor yıkıldı

YIKILDILAR- Penaltı atışlarında mağlup olan Bağdatsporlu oyuncular sahanın ortasında yığılıp kaldılar. Hulusi ÖZDİLEK

Bağdatspor yıkıldı

ÜZÜNTÜ- Bağdatsporlu futbolcu ve teknik ekip, maç sonunda kulübeden çıkamadılar.

# Karamürselspor

05 May 2024 - 14:39 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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