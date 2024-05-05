Bağdatspor yıkıldı

BU YILDA BAL’A ÇIKAMADI

Son iki yıldır BAL’a çıkmak için çok iddialı takımlar kuran bu sezonda hedefine ulaşamadı. Kırmızı-Siyahlı ekip, baraj maçında penaltı atışlarında kaybetti, BAL umutlarını gelecek yıla bıraktı. Başiskele Stadı’nda oynanan maçta penaltı atışları sonunda Bağdatsporlu futbolcular çok büyük üzüntü yaşadılar. Futbolcular, bir sürü sahanın ortasında ve kulübe de beklediler. Bağdatsporlu oyuncuları Karamürselspor Kaptanı Sezgin Bektaş teselli etti.

YIKILDILAR- Penaltı atışlarında mağlup olan Bağdatsporlu oyuncular sahanın ortasında yığılıp kaldılar. Hulusi ÖZDİLEK

ÜZÜNTÜ- Bağdatsporlu futbolcu ve teknik ekip, maç sonunda kulübeden çıkamadılar.