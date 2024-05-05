Bağdatspor yıkıldı

BU YILDA BAL’A ÇIKAMADI
Son iki yıldır BAL’a çıkmak için çok iddialı takımlar kuran bu sezonda hedefine ulaşamadı. Kırmızı-Siyahlı ekip, baraj maçında penaltı atışlarında kaybetti, BAL umutlarını gelecek yıla bıraktı. Başiskele Stadı’nda oynanan maçta penaltı atışları sonunda Bağdatsporlu futbolcular çok büyük üzüntü yaşadılar. Futbolcular, bir sürü sahanın ortasında ve kulübe de beklediler. Bağdatsporlu oyuncuları Karamürselspor Kaptanı Sezgin Bektaş teselli etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.