Başiskele Stadı tarihi günlerinden birini yaşadı

Bu sahada daha önce Doğantepespor ve Kullarspor BAL maçları oynadı. Bu kadar yoğun ilginin olduğu bir karşılaşma yaşanmadı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü maçla ilgili çok geniş güvenlik önlemleri aldı. Karamürselspor taraftarları, kapalı tribünde yerlerini aldı. Bağdatsporlu taraftarlar ise açık tribündeydi. Spor severlerine çok yoğun ilgi gösterdiği maçta her hangi bir olayın olmaması da sevindiriciydi.