Başiskele Stadı tarihi günlerinden birini yaşadı

Bu sahada daha önce Doğantepespor ve Kullarspor BAL maçları oynadı. Bu kadar yoğun ilginin olduğu bir karşılaşma yaşanmadı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü maçla ilgili çok geniş güvenlik önlemleri aldı. Karamürselspor taraftarları, kapalı tribünde yerlerini aldı. Bağdatsporlu taraftarlar ise açık tribündeydi. Spor severlerine çok yoğun ilgi gösterdiği maçta her hangi bir olayın olmaması da sevindiriciydi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.