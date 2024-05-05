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Başiskele Stadı tarihi günlerinden birini yaşadı

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Bağdatspor-Karamürselspor baraj maçı cumartesi günü Başiskele Arslan Kulaksıs Stadı’nda oynandı.

Aziz Emre Gündeşen
Aziz Emre Gündeşen Tüm Haberleri
Başiskele Stadı tarihi günlerinden birini yaşadı mask
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 Bu sahada daha önce Doğantepespor ve Kullarspor BAL maçları oynadı. Bu kadar yoğun ilginin olduğu bir karşılaşma yaşanmadı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü maçla ilgili çok geniş güvenlik önlemleri aldı. Karamürselspor taraftarları, kapalı tribünde yerlerini aldı. Bağdatsporlu taraftarlar ise açık tribündeydi. Spor severlerine çok yoğun ilgi gösterdiği maçta her hangi bir olayın olmaması da sevindiriciydi. 

 

# Kocaeli, HER, Karamürselspor

05 May 2024 - 14:42 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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