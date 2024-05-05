Öğretmen atamaları Kabine gündeminde

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Normal şartlarda her 2 hafta da bir yapılan Kabine toplantısı, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takviminde yer almaması nedeniyle yapılmadı. Binlerce öğretmen adayının gözü ise bu haftaya çevrildi. Yapılacak Kabine toplantısında ana gündem maddesi öğretmen atamaları olacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Atama bekleyen yüzlerce öğretmen adayı Kabine toplantısının yapılacağı tarihi araştırıyor. Merakla beklenen Kabine toplantısı tarihi belli oldu.

Buna göre; Kabine toplantısı 6 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. Toplantının saat 15.00'da başlaması bekleniyor.

ÖĞRETMEN ATAMALARI KABİNE GÜNDEMİNDE

Kabine gündeminde terörle mücadeleden ekonomiye kadar birçok önemli başlık var. Kabine gündeminde yer alan en önemli madde ise öğretmen atamaları olacak.

Kabine toplantısının ardından atanacak öğretmen sayısı ve branş dağılımı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?

Kabinede, kamuoyunun görüşüne açılan müfredat taslağı da ele alınacak.

Bir diğer önemli başlık ekonomi olacak. Enflasyonun düşürülmesi için atılabilecek adımlar tartışılacak.

Terörle mücadelede Kabine konuları arasında yer alacak. Kuzey Irak'ta süren operasyonlarla ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bölgedeki son durum hakkında Kabine üyelerine bilgi verecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Ailenin Korunması ve Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın 15 Mayıs'ta kamuoyu ile paylaşacaklarını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısında bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Öte yandan dış politika da Kabine'nin gündem başlıkları arasında... İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması ve bundan sonra alınabilecek ek yaptırımlar gündemde olacak.

Kaynak: Haber Merkezi