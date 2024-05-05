Derincespor’da mutlu son

DÜŞME HATTINDA BAŞLADI

İki hafta öncesine kadar kümede kalma yolunda rakiplerine avantaj sağlayan Derincespor, geçen hafta İzmir deplasmanından Menemen FK’ya 7-1 mağlup olmuştu. Son haftaya avantajını kaybeden düşme hattında giren Sarı-Lacivertli ekip, cumartesi günü evinde Denizlispor’u yenmesi yetmeyecekti. Temsilcimiz, kendi maçını kazanıp, Etimesgut veya Sarıyer’den birinin de puan kaybetmesini bekleyecekti. Sarıyer, deplasmanda ligin zayıf takımı Uşakspor’u 5-0 yendi. Tüm gözler Ankara’daki Etimesgut-İnegölspor maçına çevrilmişti.

DERİNCESPOR KAÇIRDI, DENİZLİ ATTI

Derince Stadı’nda oynanan maçın ilk tehlikeli atağını konuk Denizlispor geliştirdi, Emre Sağlık’ın 14.dakikada ceza sahasının sağ çaprazından kaleye şutunu kaleci Hüseyin Yılmaz da kaldı. Daha sonra oyunda ağırlığını koyan Belediye Derincespor, gole çok yaklaştı. 17.dakikada kaptığı topla ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Berat Ali, etkili vuruş yapamadı. Dakika 25’te Berat Ali bir kez daha sahneye çıktı, şutu az farkla auta çıktı. Denizlispor, 32.dakikada 1-0 öne geçti. Mustafa Kaçar, ceza sahası içinde karambolde vuruşunu yaptı, topu filelere gönderdi.

CANBERK’İN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ 45+1’DE MELİK DERİN ATTI

Maçta 1-0 geriye düşen Belediye Derincespor, eşitlik için ataklarını sıklaştırdı. 33.dakikada Canberk’in ceza sahası içinden sert şutu üst direkten oyun alanına geri döndü. 37.dakikada Denizlispor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Alaattin topu ceza sahasına ortaladı. Gökhan gelişine röveşata vurdu, top az farkla kale direğinin dibinden auta çıktı. Belediye Derincespor kalesi ciddi gol tehlikesi atlattı. Oyunun temposunun düşmeye başladığı ilk yarının son dakikalarında temsilcimiz rakip kalede gol aradı. 1 dakikalık uzatma dakikasında Berat Ali ve Melik Derin işbirliğinden beraberlik golü geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Berat Ali, Melik’i gördü. Melik Derin’in çaprazdan sert şutunda top ağlarla buluştu, ilk yarı 1-1 bitti.

89.DAKİKADA BERAT ALİ ATTI

Maçın ikinci yarısında Derincespor, galibiyet golünü bulmak için yoğun baskı kurdu. Küme düşen Denizlispor’un genç oyuncuları ise direnmeye devam etti. 77’inci dakikada ceza sahası içinde Melik’in sert şutu kaleciden döndü. Topu önünde bulan Berat Ali de çok sert şut çekti ancak top az farkla dışarı çıktı. Derincespor maçın 85’inci dakikasında bu kez rakip kale önünde yaşanan karambolden de yararlanamadı. Karambolde Belediye Derincesporlu hiçbir oyuncu boşta kalan topa dokunamadı, rakip savunma topu uzaklaştırdı. Derince’nin beklediği gol 89’da geldi. Sol kanattan etkili gelen temsilcimiz Berat Ali’nin nefis vuruşuyla karşılaşmada 2-1 öne geçti. Etimesgut’un sahasındaki maçta 1-1 berabere kaldığı haberi gelince de Sarı-Lacivertli çok büyük sevinci yaşadı.

DERİNCESPOR- Sarı-Lacivertli ekip, bir mucizeyi gerçekleştirdi, düşme hattında girdiği son haftada ligde kalmayı başardı, çok büyük sevinç yaşadı.

BAŞKAN SERTİF GÖKÇE- Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe de maçı izledi.

TANER GÜLLERİ- Etimesgut maçından beraberlik haberi gelince Taner Gülleri, omuzlara alındı.

AĞLADILAR- Derincespor teknik heyeti maç bitiminde sevinç göz yaşlarına hakim olamadılar.

BELEDİYE DERİNCESPOR: 2 DENİZLİSPOR: 1

HAKEMLER: Eren Özyemişçioğlu, Denizcan Şahin, Eren Öksüzler

BELEDİYE DERİNCESPOR: Hüseyin Yılmaz xxx, Tarık Mayhoş xxx, Volkan Altınsoy xxx, Alpay Çelebi xxx, Canberk Ömer Özdemir xxx, Hamza Ok xxx, Fatih Cerlek xx (Dk.60 Erdi Can Şehit xx ), Murat Arda Ayhan xxx (Dk.82 Ünal Emre Durmuşhan), Berat Ali Genç xxx (Dk.90+3 Yusuf Balcı dk.90+3), Taha Aydınlı xx (Dk.60 Ege Özkayımoğlu xx), Melik Derin xxx

DENİZLİSPOR: : Ali Eren Yalçın xxx, Emre Yıldırım xxx, Emirhan Kaşçıoğlu xx (Dk.46 Ahmet Tekin xx), Alihan Kalkan xx (Dk.68 Mehmet Ali Ulaman xx), Samet Emre Gündüz xx (Dk.61 Mehmet Eren Sıngın xx), Oktay Kısaoğlu xx (dk.82 Muhammed Eren Kıryolcu ), Gökhan Süzen xxx, Emre Sağlık xx, Emir Toprak Dinç xx, Alaattin Öner xxx, Mustafa Kaçan xx (Dk.61 Yusuf Emre İnanır xx )

GOLLER: Dk.32 Mustafa Kaçan, Dk.45 Melik Derin, Dk.89 Berat Ali Genç

Sarı Kart: Berat Ali Genç (Belediye Derincespor), Mustafa Kaçan (Denizlispor)