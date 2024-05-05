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Derincespor’da mutlu son

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2.Lig Kırmızı Grup’ta son haftaya düşme hattında giren Belediye Derincespor, bir mucizeye imza attı. Sarı-Lacivertli ekip, sahasında Denizlispor’u 2-1 yendi, Etimesgut Belediyespor’un da İnegölspor ile 1-1 berabere kalmasıyla ligde kalmayı başardı.

Kenan Meriç
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Derincespor’da mutlu son
Derincespor’da mutlu son
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DÜŞME HATTINDA BAŞLADI

İki hafta öncesine kadar kümede kalma yolunda rakiplerine avantaj sağlayan Derincespor, geçen hafta İzmir deplasmanından Menemen FK’ya 7-1 mağlup olmuştu. Son haftaya avantajını kaybeden düşme hattında giren Sarı-Lacivertli ekip, cumartesi günü evinde Denizlispor’u yenmesi yetmeyecekti. Temsilcimiz, kendi maçını kazanıp, Etimesgut veya Sarıyer’den birinin de puan kaybetmesini bekleyecekti. Sarıyer, deplasmanda ligin zayıf takımı Uşakspor’u 5-0 yendi. Tüm gözler Ankara’daki Etimesgut-İnegölspor maçına çevrilmişti.

DERİNCESPOR KAÇIRDI, DENİZLİ ATTI

Derince Stadı’nda oynanan maçın ilk tehlikeli atağını konuk Denizlispor geliştirdi, Emre Sağlık’ın 14.dakikada ceza sahasının sağ çaprazından kaleye şutunu kaleci Hüseyin Yılmaz da kaldı. Daha sonra oyunda ağırlığını koyan Belediye Derincespor, gole çok yaklaştı. 17.dakikada kaptığı topla ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Berat Ali, etkili vuruş yapamadı. Dakika 25’te Berat Ali bir kez daha sahneye çıktı, şutu az farkla auta çıktı. Denizlispor, 32.dakikada 1-0 öne geçti. Mustafa Kaçar, ceza sahası içinde karambolde vuruşunu yaptı, topu filelere gönderdi.

CANBERK’İN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ 45+1’DE MELİK DERİN ATTI

Maçta 1-0 geriye düşen Belediye Derincespor, eşitlik için ataklarını sıklaştırdı. 33.dakikada Canberk’in ceza sahası içinden sert şutu üst direkten oyun alanına geri döndü. 37.dakikada Denizlispor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Alaattin topu ceza sahasına ortaladı. Gökhan gelişine röveşata vurdu, top az farkla kale direğinin dibinden auta çıktı. Belediye Derincespor kalesi ciddi gol tehlikesi atlattı. Oyunun temposunun düşmeye başladığı ilk yarının son dakikalarında temsilcimiz rakip kalede gol aradı. 1 dakikalık uzatma dakikasında Berat Ali ve Melik Derin işbirliğinden beraberlik golü geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Berat Ali, Melik’i gördü. Melik Derin’in çaprazdan sert şutunda top ağlarla buluştu, ilk yarı 1-1 bitti.

89.DAKİKADA BERAT ALİ ATTI

Maçın ikinci yarısında Derincespor, galibiyet golünü bulmak için yoğun baskı kurdu. Küme düşen Denizlispor’un genç oyuncuları ise direnmeye devam etti. 77’inci dakikada ceza sahası içinde Melik’in sert şutu kaleciden döndü. Topu önünde bulan Berat Ali de çok sert şut çekti ancak top az farkla dışarı çıktı.  Derincespor maçın 85’inci dakikasında bu kez rakip kale önünde yaşanan karambolden de yararlanamadı. Karambolde Belediye Derincesporlu hiçbir oyuncu boşta kalan topa dokunamadı, rakip savunma topu uzaklaştırdı.  Derince’nin beklediği gol 89’da geldi. Sol kanattan etkili gelen temsilcimiz Berat Ali’nin nefis vuruşuyla karşılaşmada 2-1 öne geçti. Etimesgut’un sahasındaki maçta 1-1 berabere kaldığı haberi gelince de Sarı-Lacivertli çok büyük sevinci yaşadı. 

Derincespor’da mutlu son

DERİNCESPOR- Sarı-Lacivertli ekip, bir mucizeyi gerçekleştirdi, düşme hattında girdiği son haftada ligde kalmayı başardı, çok büyük sevinç yaşadı.

Derincespor’da mutlu son

BAŞKAN SERTİF GÖKÇE- Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe de maçı izledi.

Derincespor’da mutlu son

TANER GÜLLERİ- Etimesgut maçından beraberlik haberi gelince Taner Gülleri, omuzlara alındı.

Derincespor’da mutlu son

AĞLADILAR- Derincespor teknik heyeti maç bitiminde sevinç göz yaşlarına hakim olamadılar.

 

 

BELEDİYE DERİNCESPOR: 2 DENİZLİSPOR: 1

HAKEMLER: Eren Özyemişçioğlu, Denizcan Şahin, Eren Öksüzler

  BELEDİYE DERİNCESPOR: Hüseyin Yılmaz xxx, Tarık Mayhoş xxx, Volkan Altınsoy xxx, Alpay Çelebi xxx, Canberk Ömer Özdemir xxx,  Hamza Ok xxx, Fatih Cerlek xx (Dk.60 Erdi Can Şehit xx ), Murat Arda Ayhan xxx (Dk.82 Ünal Emre Durmuşhan), Berat Ali Genç xxx (Dk.90+3 Yusuf Balcı dk.90+3), Taha Aydınlı xx (Dk.60 Ege Özkayımoğlu xx), Melik Derin xxx

   DENİZLİSPOR: : Ali Eren Yalçın xxx, Emre Yıldırım xxx, Emirhan Kaşçıoğlu xx (Dk.46 Ahmet Tekin xx), Alihan Kalkan xx (Dk.68 Mehmet Ali Ulaman xx), Samet Emre Gündüz xx (Dk.61 Mehmet Eren Sıngın xx), Oktay Kısaoğlu xx (dk.82 Muhammed Eren Kıryolcu ), Gökhan Süzen xxx, Emre Sağlık xx, Emir Toprak Dinç xx, Alaattin Öner xxx, Mustafa Kaçan xx (Dk.61 Yusuf Emre İnanır xx )

   GOLLER: Dk.32 Mustafa Kaçan, Dk.45 Melik Derin, Dk.89  Berat Ali Genç

    Sarı Kart: Berat Ali Genç (Belediye Derincespor), Mustafa Kaçan (Denizlispor)

TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.AMED SPORTİF FAALİYETLER

36

24

9

3

73

26

81

2.GMG KASTAMONUSPOR

36

23

9

4

63

26

78

3.IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ

36

21

11

4

70

27

74

4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

36

19

9

8

56

33

66

5.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ

36

19

8

9

67

41

65

6.İSKENDERUNSPOR A.Ş.

36

18

6

12

62

47

60

7.ISPARTA 32 SPOR

36

17

3

16

39

52

54

8.SOMASPOR

36

14

8

14

42

42

50

9.İNEGÖLSPOR

36

13

10

13

46

47

49

10.FETHİYESPOR

36

10

14

12

46

46

44

11.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ

36

11

9

16

40

61

42

12. AKSARAY BELEDİYE SPOR

36

10

12

14

29

30

42

13.ARNAVUTKÖY

36

10

12

14

44

46

42

14.SARIYER

36

10

11

15

46

46

41

15.BELEDİYE DERİNCE SPOR

36

10

10

16

38

43

40

16.ETİMESGUT BELEDİYESPOR

36

11

7

18

25

38

40

17.DÜZCE CAM DÜZCESPOR

36

9

10

17

42

63

37

18.DENİZLİSPOR

36

8

8

20

37

57

32

19.UŞAK SPOR A.Ş.

36

1

2

33

14

108

5

# hafta, başkan, ceza, futbol, Derince, TFF

05 May 2024 - 14:59 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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