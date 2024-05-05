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Federasyon Temsilcisinin çok büyük hatası vardı

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Futbol Federasyonu, birbirini yakından ilgilendiren maçların hem başında, hem de ikinci yarısında aynı saatte başlamasına dikkat ediyordu. Cumartesi günkü maçta Derincespor-Denizlispor maçının temsilcisi buna uymadı.

Federasyon Temsilcisinin çok büyük hatası vardı mask
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ANKARA’DAKİ MAÇ 5 DAKİKA SONRA BAŞLADI

Maçın ikinci yarısı tam başlarken, Derincesporlu yöneticiler Ankara’daki karşılaşmanın ikinci yarısının henüz başlamadığını, takımların saha gelmediğini temsilci ve hakeme bildirdi. Ancak maçın hakemi ikinci yarıyı başlattı. Bu arada ikinci yarı başlayınca, Derince Stadı’nın otomatik sulama sistemi devreye girdi, karşılaşma durdu. 5-6 dakika karşılaşma oynanmadı. Ancak hakem maçı başlattığı için Ankara’daki karşılaşma ile 5-6 dakikalık fark devam etti. Bu duruma Derincesporlular çok büyük tepki gösterdiler.

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# Derince

05 May 2024 - 15:02 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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