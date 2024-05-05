Federasyon Temsilcisinin çok büyük hatası vardı

ANKARA’DAKİ MAÇ 5 DAKİKA SONRA BAŞLADI

Maçın ikinci yarısı tam başlarken, Derincesporlu yöneticiler Ankara’daki karşılaşmanın ikinci yarısının henüz başlamadığını, takımların saha gelmediğini temsilci ve hakeme bildirdi. Ancak maçın hakemi ikinci yarıyı başlattı. Bu arada ikinci yarı başlayınca, Derince Stadı’nın otomatik sulama sistemi devreye girdi, karşılaşma durdu. 5-6 dakika karşılaşma oynanmadı. Ancak hakem maçı başlattığı için Ankara’daki karşılaşma ile 5-6 dakikalık fark devam etti. Bu duruma Derincesporlular çok büyük tepki gösterdiler.

Kaynak: SPOR SERVİSİ