Federasyon Temsilcisinin çok büyük hatası vardı

ANKARA’DAKİ MAÇ 5 DAKİKA SONRA BAŞLADI
Maçın ikinci yarısı tam başlarken, Derincesporlu yöneticiler Ankara’daki karşılaşmanın ikinci yarısının henüz başlamadığını, takımların saha gelmediğini temsilci ve hakeme bildirdi. Ancak maçın hakemi ikinci yarıyı başlattı. Bu arada ikinci yarı başlayınca, Derince Stadı’nın otomatik sulama sistemi devreye girdi, karşılaşma durdu. 5-6 dakika karşılaşma oynanmadı. Ancak hakem maçı başlattığı için Ankara’daki karşılaşma ile 5-6 dakikalık fark devam etti. Bu duruma Derincesporlular çok büyük tepki gösterdiler.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.