Son dakikalar bitmedi

ANKARA’DA 7 DAKİKA UZATMA GÖSTERİLDİ, 10 DAKİKA OYNANDI
Derincesporlu futbolcular kendi maçları 2-1 bitince, diğer karşılaşmaların sonucu beklemeye başladı. Sarıyer, deplasmanda Uşakspor’u 5-0 yendi, bu maçta Derincespor karşılaşmasıyla aynı anda bitti. Ancak grupta beklenen son maçta Etimesgut Belediyespor ile İnegölspor karşılaşmasının sonucu merak ediliyordu. Son dakikalara 1-1 berabere girilmişti. Derincespor Teknik Sorumlusu Taner Gülleri ve futbolcular, sahanın ortasında cep telefonundan bu maçın son dakikalarını izlemeye başladılar. Hakem 7 dakika uzatma gösterdi. Ancak uzatmalar 10 dakika oynandı. Etimesgut-İnegölspor maçı 1-1 bitince, Derince Stadı’nda bayram havası vardı, çok büyük sevinç yaşandı. Derincespor, son maçta 2.Lig’de kalmayı başarıyordu.
GERGİN BEKLEYİŞ- Derincesporlu futbolcular, kendi maçları bittikten sonra cep telefonundan Etimesgut-İnegöl maçını takip ettiler, çok büyük heyecan yaşadılar.
MAÇI TAKİP ETTİLER- Futbolcular, sahanın ortasında diğer maçı cep telefonundan takip ettiler.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.