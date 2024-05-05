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Son dakikalar bitmedi

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Derince’de maçın hakemi 4 dakika uzatma gösterdi, bu sürenin ardından temsilcimiz karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Ankara’da ise maç devam ediyordu. İkinci yarıda başlama vuruşuyla birlikte 5-6 dakikalık fark vardı.

Aziz Emre Gündeşen
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ANKARA’DA 7 DAKİKA UZATMA GÖSTERİLDİ, 10 DAKİKA OYNANDI

Derincesporlu futbolcular kendi maçları 2-1 bitince, diğer karşılaşmaların sonucu beklemeye başladı. Sarıyer, deplasmanda Uşakspor’u 5-0 yendi, bu maçta Derincespor karşılaşmasıyla aynı anda bitti. Ancak grupta beklenen son maçta Etimesgut Belediyespor ile İnegölspor karşılaşmasının sonucu merak ediliyordu. Son dakikalara 1-1 berabere girilmişti. Derincespor Teknik Sorumlusu Taner Gülleri ve futbolcular, sahanın ortasında cep telefonundan bu maçın son dakikalarını izlemeye başladılar. Hakem 7 dakika uzatma gösterdi. Ancak uzatmalar 10 dakika oynandı. Etimesgut-İnegölspor maçı 1-1 bitince, Derince Stadı’nda bayram havası vardı, çok büyük sevinç yaşandı. Derincespor, son maçta 2.Lig’de kalmayı başarıyordu.

Son dakikalar bitmedi

GERGİN BEKLEYİŞ- Derincesporlu futbolcular, kendi maçları bittikten sonra cep telefonundan Etimesgut-İnegöl maçını takip ettiler, çok büyük heyecan yaşadılar.

Son dakikalar bitmedi

MAÇI TAKİP ETTİLER- Futbolcular, sahanın ortasında diğer maçı cep telefonundan takip ettiler.

# Derince

05 May 2024 - 15:03 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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