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Helal olsun İnegölspor’a

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Cumartesi günü Derincespor’un sahasında oynayacağı maçta Denizlispor’u yenmesi yetmeyecekti.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Helal olsun İnegölspor’a mask
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Etimesgut Belediyespor’un da sahasında İnegölspor karşısında da puan kaybetmesin gerekecekti. Ancak böyle bir ihtimal çok azdı. Çünkü İnegölspor grupta iddiası olmayan takımlardan biriydi. Herkes Etimesgut’un rahat konumdaki İnegölspor’u yenmesini bekliyordu. Ama İnegölspor iddiası olmamasına rağmen Etimesgut karşısında çok iyi mücadele etti, maçta 1-1 sona erdi. Türkiye liglerinde son haftalarda her takım ihtiyacı olan puanı ve galibiyeti alıyor. İnegölspor gibi sahaya çıkıp, mücadele eden takım çok az çıkıyor. Bunun içinde İnegölspor’un mücadelesi örnek olmalıdır. 

# Türkiye, HER

05 May 2024 - 15:06 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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