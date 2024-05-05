Ciğerci Süleyman yeni yerine taşınıyor

CİĞER LEZZETİNİN ADRESİ



Pişirme kıvamını tutturmanın en zor olduğu lezzetlerin başında gelen ciğeri ancak doğru adreste yerseniz keyif ve lezzet alırsınız. Kocaeli’de ciğer yemek için en doğru adres Ciğerci Süleyman. Gölcük’ün tanınmış simalarından olan Kocaelispor Kulübü’nün eski yöneticilerinden iş insanı Sebahattin Ellibeş ile oğlu Furkan Ellibeş’in sahibi ve işletmecisi olduğu Ciğerci Süleyman Restorandı, uzun yıllardır Başiskele ilçesi Tryp By Wyndham Otel’in arkasında D-130 Karayolu üzerinde hizmet veriyor. Ancak hizmet verilen mekanın satılması nedeniyle Ciğerci Süleyman yeni bir yer arayışına girdi ve yine aynı bölgede bulduğu yeni mekana taşınmaya hazırlanıyor.





YENİ ADRESTE TADİLAT SÜRÜYOR



Uzun yıllardır mevcut yerinde hizmet veren Ciğerci Süleyman, mevcut yerinde taşınma kararı aldı. Ciğerci Süleyman’ın yeni adresi ise, mevcut yerinden 300 metre Gölcük istikametine doğru, D-130 Karayolu üzerindeki Toprak Düğün Salonun karayoluna cephesi olan zemin katına taşınacak. Ciğerci Süleyman’ın yeni yerindeki tadilat çalışması devam ediyor. Konuyla ilgili gazetemize bilgi veren işletmeci Furkan Ellibeş, “Mevcut yerimizden taşıma kararı aldık. Taşınacağımız yeni yerimizdeki tadilat çalışmaları devam ediyor. Yeni yerimiz tamamlanmadan hizmetimize mevcut yerimizde devam edeceğiz. Bir ay sonra yeni adresimizde olacağız” dedi.



KEBAP ÇEŞİTLERİ DE MEVCUT



Ciğerde müşterisine sunduğu lezzetiyle ünü tüm ülkeye yayılan Ciğerci Süleyman Restorandın ünlü müdavimleri var. Başta ünlü Teknik Direktörlerden Mustafa Deniz, ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici ve diğer birçok ünlü sanatçı ve müzisyenlerin uğrak mekânı olan Ciğerci Süleyman’da ciğer lezzetinin yanı sıra et kebap çeşitleri de mevcut. Ciğerci Süleyman’da hangi saatte giderseniz gidin güler yüzle sunulan bir hizmet ve unutulmaz bir lezzet sizi bekliyor.



YENİ MEKAN BURASI OLACAK- Ciğerci Süleyman’ın taşınacağı yeni mekânda tadilat çalışmaları sürüyor. Yeni mekanda aynı titizlikle hizmet verilecek.



LEZZETİ TÜRKİYE BİLİYOR- Sebahattin Ellibeş, oğlu Furkan Ellibeş’in sahibi ve işletmecisi olduğu Ciğerci Süleyman’ın lezzetini tüm Türkiye biliyor.

FURKAN ELLİBEŞ- Ciğerin lezzetini tüm Türkiye’ye tattıran Furkan Ellibeş, mevcut yerlerinde hizmet vermeye devam ettiklerini belirtti ve yeni mekânlarına bir ay sonra gidecekleri söyledi.



ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR- Ciğerci Süleyman’ın taşınacağı yeni mekânda çalışmalar devam ediyor.



ŞİŞ CİĞERLER ÖZENLE HAZIRLANIYOR- Özel olarak şehir dışından getirilen kuzu ciğerleri, restorandaki ustalar ve hünerli eller tarafından özenle hazırlanarak şişlere takılıyor.



BURAYA TAŞINACAK- Ciğerci Süleyman, mevcut yerinden 300 metre Gölcük