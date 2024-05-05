Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Hodri Meydan’dan pişmaniye ikramı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan, Bodrum deplasmanında pişmaniye dağıttı.

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Hodri Meydan’dan pişmaniye ikramı mask
Hodri Meydan’dan pişmaniye ikramı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaelispor’un Bodrum FK ile oynayacağı maçtan önce Kocaelispor taraftarı örnek bir davranışa imza attı. Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Haluk Bozo ile derneğin basın sözcüsü Ufuk Turman tüm stadı gezerek Bodrum taraftarlarına İzmit’ten getirdikleri pişmaniyelerden ikram ettiler.

Hodri Meydan’dan pişmaniye ikramı
Hodri Meydan’dan pişmaniye ikramı

# İzmit, kocaelispor

05 May 2024 - 15:42 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.549.163 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL