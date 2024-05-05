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Körfez Mahallesi’nde bir miktar para bulundu

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Körfez Mahallesi’nde Toptancı AVM’nin hemen karşısında bulunan Köşem kuaförün önünde bir miktar para bulunmuştur. Bu bölgede para kaybeden vatandaşların gazetemize başvurması halinde paraları teslim edilecektir

Körfez Mahallesi’nde bir miktar para bulundu mask
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İzmit Körfez Mahallesi’nde bulunan Toptancı AVM’nin karşısında bulunan Köşem erkek kuaförünün hemen yan binasının önünde bir miktar para bulan 13 yaşındaki Alperen Muhsin Deniz isimli çocuk, parayı annesi ile birlikte gazetemize getirdi. Parayı sokakta saçılmış bir şekilde bulduğunu ve annesi ile topladığını söyleyen Deniz, “Berberin hemen yanındaki evin önünde parayı buldum. Annemle buraya getirdik. Bu bölgede para kaybeden kişinin gelip sizden almasını istiyoruz” dedi. Para sahibi bulunmazsa paranın bir cami derneğine bağışlanması istendi. Bu bölgede para kaybeden vatandaşlar gazetemize başvurduklarında paraları teslim edilecektir.

Kaynak: Haber Merkezi

# İzmit, para, Körfez

05 May 2024 - 15:48 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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