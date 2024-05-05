Bodrum FK- Kocaelispor (Canlı Anlatım)

Sadrazam41 - Bizim gerek oyuncular gerek yonetim gerekse taraftar olarak bir galibiyet de kendimizi bir havalara sokmak gibi hastalığımız var. Bir defa şunu görmemek de ısrar ediyoruz, bizim takımımızın ne bir oyun sistemi var ne de bir istikrarı. Bireysel becerilerle birşey olursa oluyor, o yüzden ayaklarımız yere basmadığı müddetce işte böyle alıveriyorlar havamızı.