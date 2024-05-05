Bodrum FK- Kocaelispor (Canlı Anlatım)

90' Mücadele Bodrum'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
70 Cihat Çelik'in pasında topla buluşan Davit düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 3-1 oldu. Fakat gol ofsayt sebebiyle iptal edildi.
66 GOOL 3-0. Gelişen Bodrumspor atağında Musah topu ağara gönderdi ve Bodrum 3-0 öne geçti
59' Kocaelispor Beridze'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. VAR incelemesinin ardından oyun devam etti
50' Kocaelispor atağında Atila'nın çevirdiği topa savunma müdahale etti
46' İKİNCİ YARI BAŞLADI
45' Mücadelenin ilk yarısı Bodrum FK'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
43' Bodrum FK yine gole yaklaştı. Gökdeniz’in vuruşunda top yandan auta gitti
39' Bodrum FK atağında savunmanın arkasına atılan topta Samet savunmanın arkasına sarktı. Topla buluşan Samet düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0
36' Bodrumspor yine tehlikeli geldi. Gökdeniz’in kontra ataktan yakaladığı pozisyonda vuruşunda top üstten auta Hitit
26' Bodrumspor yine tehlikeli geldi. Gökdeniz’in etkisiz vuruşu kaleci Gökhan’da kaldı
14' Bodrum FK tehlikeli geldi. Gökdeniz’in yakın mesafeden vuruşunda top yandan auta gitti
13' Kocaelispor gole yaklaştı. Kullanılan köşe vuruşunda Emir’in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti
3' Kocaelispor çıkarken kaybettiği topta ceza sahasına gönderilen topta Kenan Özer kafayı vurdu topu köşeden ağlara gönderdi. 1-0
1' Mücadele Kocaelispor'un vuruşuyla başladı.
Temsilcimiz Kocaelispor, deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşıyor.
- Fotoğraflar (Hulusi Özdilek)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(48 )
Basiskele41 - Yönetim
Hoca bozuntusu
Kendini futbolcu sanan .....
Hodri meydan sözde taraftar gurubu
Sansürcü yerel basın
Hepinize yazıklar olsun
Aslı Hu Nesli Hu - Moral bozma yok 2.bitireceğimiz lig i 3.bitiricez son hafta adapazar a tabelayı yazıp göndericez, Göztepe Bodrum a Bolu da Çorum a bi muamele yapar biz 3. oluruz … Rahat olun güzel bakın her şey çok güzel olacak … bekleyin görün
Ezik Kocaelisor - Rezilsiniz hepiniz yazıklar olsun alt yapı nasılsa A takımda ayni sizden bir cacık olmaz bu futbolla.
Mehmet - Bu artis hocayı kim bulduysa
Seref - Hayaller ve gerçekler! Oysa ne hayaller kurmuştuk. Bodrumu yenecek Sakarya maçını 30 bin kişiye oynayıp 3. olarak klasmanı tamamlayıp süper lige çıkacaktık yazık çok yazık.
Harsingen - Haftanın en ruhsuz takımı biz secilebiliriz
Korfezli Savasci - Maç pirimlerini yatir 2 gün once gotur yedir icir ,3 puano birak gel
Taraftar 41 - Kocaelispor’umuza gönül vermiş fanatik Kocaelisporlu değerli gazete yazarlarımız.Lütfen sizde hoca için bişeyler yazın köşenizde.Bir tane Kocaelispor var.İçimiz yanıyo.
Korfez - Yeni hoca kim olmalı
Muharrem - İzmit'e hiç gelmeyin futbolcu sünepeleri rezil ettiniz bizi yazıklar olsun.
süleyman uğur - kocaelispor forması gıyen sporcular sıze yazıklar olsun hepınız cöpsünüz paranızı alıyorsunuz aldıgınız parayı hak etmıyorsunuz sıze yazıklar olsun yönetım genc oyuncuları oynatsın nasılsa her takıma yenılecekler
Krfz Shrk - Hoca ne yapsın 2 gol oyun kurarken top kaptirarak geldi primlerini aldılar ne istiyorlar mahalle takımlarına kaybetmekten bıktık bizim asıl ilk 15 dk da 2-0 yapmamız gerekirdi, Sakarya ve Çorum mağlup sansimiz yaver gidiyor yoksa yandık...
Murat - Senin teknik direktör gibi Allah b..versin.Turkiye,ye bizi rezil ettin bu gün bu kadar aciz bir takım mı olur,futbol fukarası adam
Derinceli.. - Ertuğrul hocaya laf söyleyenler gitmesini isteyenler nasıl iyi mi böyle éğleniyormusunuz...
And - Süperlige daha zaman var şimdilik bu lig bize yeter
Harbi Izmitli - Gürsel d git
Gerçek Taraftar - Bu maç sonu hocayı yollayan başkana adam derim
Yakup - Bu topçuları getiren menejerleri ve alan adamları ……. M
Izmitli 4141 - Tebrikler Mustafa Gürsel hoca sictin agizimiza
Yunus - Şerefsiz hoca takımı bozdun şimdi yalandan delilik yapıyorsun adi
Ali - Sagada sürünen öylesine oynayan gol atmak icin cabalamayan bir takim var... Kocaelinin amaci ne acik acik söylesinler baska bir takim Playoff oynasin bari....
Sehmuz - Bu adam hoca filan değil futboldan hic anlamiyo kardesim emirden ortasaha olmaz yusuf burak ikisi ayni anda stoper oynamaz adamlar tank gibiler
Yeşil Siyah - seni Hoca diye bu takımın başına getirenin de, senin de...Çıkmayalım diye uğraşıyoruz onu anladık da, bu kadro ile seneye düşmemeye oynarız.. Ama bunu anlayacak akla sahip bizde ne yönetici var ne de gazeteci ? Ama hesap günü gelecek elbet, Hayrettin Albayrak eğer biraz cesaretin varsa bu yorumu yayınlarsın...
Kocaelisporlu - Allah aşkına 45 inci dakikada 2 kişi değişim ne demek. Anlayan varsa anlatabilirmi
Forever - Öyle olmuş böyle olmuş bu şehre hayal satanlar derhal istifa etmelidir kalıntı kalmamalıdır kapasite belli yanlış politikaların kurbanı olduk güç bela play off a kalıyoruz
. - ilk 11 başlaması gereken barış ve vukovic kenarda yedek oturması gereken burak ve beridze oyunda . Nedir bu hocanın emiri 6 numara oynatmaya çalışma aşkı ?
Servetiye Cephesi - Gökdeniz yine kıyağını yaptı. Takım resmen ligde havlu atmış gibi oynuyor. Defans hattında herkes canlı bomba. Hoca, yine Emir'i ön libero oynatarak maçı Bodrum'a verdi. Buradan dönmez bu maç. Bodrum ikinci yarı 2 tane daha atar, 4-1 plakayı yazıp gönderir.
Ozii - Yazıklar olsun göz göre göre bizi 2-0 geride başlattı bu hoca Bodrumda bırakın bu adamı dönmesin Recep Durul sen bu adama güvenmeye devam et başkanlığı rüyanda görürsün.
Alinail - Yahu bu paralara bu takimi kurablar bukadar yeteneksuz ruhsuz adamlari nereden buldunuz.adam pas atamiyor.adamlarin ayagina atiyorlar 2.0 ilk golde kalci dahil 3 kisi adama golu attiriyor ya cildurmak elde degil adamlarin s...nde degil yuruyor.ligin en pahali takimi biziz ya ya birakin ust ligi 3 lig takimina al sana bedava vericez desen takimdan kimi alir.hadi len der.allah sizi bu kadar imkana bu kadar paraya bu takimda kim sorumlu ise hesap versin.2 yari mucize olmaz ise ilk yari bu delirten ruhsuzlar.
Sadrazam41 - Bizim gerek oyuncular gerek yonetim gerekse taraftar olarak bir galibiyet de kendimizi bir havalara sokmak gibi hastalığımız var. Bir defa şunu görmemek de ısrar ediyoruz, bizim takımımızın ne bir oyun sistemi var ne de bir istikrarı. Bireysel becerilerle birşey olursa oluyor, o yüzden ayaklarımız yere basmadığı müddetce işte böyle alıveriyorlar havamızı.
Ali Naci - Uyumaya,uyutmaya devam beyler,
Böyle başa böyle tarak tabiki anlayana!!!
Sadece 41 - Ne kupa ne şampiyonluk tek dileğim
Haftaya Ada'ya............
Sadece 41 - Hayaller süper lig,
Gerçekler seneye...
Kozluklu - ilk yarı bitmeye 2 dk kalan oyucu değiştiren bir teknik personel olur direktör olmaz , mağlup takım süreye oy na mazzz...
Yusuf - Bukadar ruhsuz bir takım bukadar futbol cahili bir hoca.
Haftata sakarya maçına nasıl çıjacağız.
Adeta takımın tamamı çöp.başkan bunkara 3.5 milyon pirim dopingi yaptı.
Şuanda tüm maçları dönüşümlü yayınlıyor trt.
En zayıf takım giresun dijoruzya bu maçta biz onkardanda beteriz
Adnan9 - Burak kabiliyetsiz futbolcu atmış olduğu paslar ve yediğimiz gol beceriksizliği yüzündendir. Bunu gören teknik direktör hiç bir müdahalede bulunmuyorsunuz bu takımı yönetemez. Takımda ruh yok kısacası.
Kocaelispor1966 - Engin koyun gider ayak bu hoca demeye dilimin varmadığı kişiyi getirip takıma teknik direktör yaptın .seni bu takımın başına başkan yapan kişiye yazıklar olsun .
Izmitli 4141 - Mustafa Gürsel derhal istifa et adi herif
İzmitli. - Final maçında hiçbir varlık gösteremiyoruz,yazıklar olsun,bütün maçlar kıran kırana geçerken biz hemen teslim olduk,bolu kazanırsa 7.ci oluruz playoffda hayal olur,bu takımdan bir cacık olmaz,
İzmitlii - Sizin oynayacağınız topun, yeter artık bu goller yenmez çıldıracağım ekran başında.
Basiskele41 - Tek suçlu yönetim bu yönetimden kurtulmak adına bu maç bu sonuçla bitsin ve hocalarınıda alıp gitsinler yeter bu insanlara çektirdileri yanlız giderken de çöp topculara verdikleri paraları ceplerinden ödesinler
İzmitlii - Yediğiniz golden utanın bu kadar basit gol yenirmi arkadaş, adam gibi oynayın yenmeden gelmeyin.
İzmitli - Böyle basit goller yerseniz çıkmayın daha iyi, ayrıca rakip çok rahat geliyor bu kadar pozisyon verirsek daha çok gol yeriz, Mustafa hoca tam bir hezimet, sene sonu derhal yollayın bu adamı.
Chelykbash - Şu Duhan’ın daha ilk maçında ne kadar çöp bir top tepici olduğunu anlamıştım yılların mesleği bu iş olan koca koca insanlar bunu nasıl idrak edemiyor forma veriyor inanılır gibi değil
Y.e - 3.Dk Gol 1 Tüm eleştirilere karşın Emir Ortakaya'yı defansın ön bölgesinde oynatma inadını sürdüren "ileri zekalı hoca",hem Emir'i harcıyor hem de takımı bir kişi eksik oynatıyor!!!
Ufuk - Böyle takıntılı hocaları özellikle mi arayıp buluyoruz? Canavar gibi stoperi zorla önlibero oynatıp rezil ediyor, süperlig'te ilk 11 önlibero oynayan adamı beğenmeyip yedeğe çekiyor. Takımın canına okuyor resmen... Ama hocaya değil sürekli bu tip hocaları getiren yöneticilere yazar bu....
Basiskele41 - Bizde kabahat maç sonucuna bakmayıp yönetim hoca ve sporculara sakarya maçında öyle protesto yapılmalı ki tüm Türkiye görsün protesto ve taraftarı hodri meydan acilen lav edilmeli
Basiskele41 - Bir maçta da gol yemeyin yan pasdan
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.