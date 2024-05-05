Etimesgut’a ikili averajda üstünlüğü var

İLK MAÇI 2-1 KAYBETTİ, İKİNCİ KARŞILAŞMAYI 3-1 KAZANDI
Derincespor, son haftalarda ligi aynı puanda bitirmesi halinde hem Sarıyer, hem de Etimesgut’a üstünlüğü bulunuyordu. Sarıyer, son iki maçını kazandığı için böyle bir durum olmadı. Etimesgut ile ligi aynı puanda bitirme ihtimali vardı. Derincespor, ligin ilk yarısında Ankara’da Etimesgut’a 2-1 kaybetmişti. Ligin ikinci yarısında ise rakibini Derince’de Melik Derin, Alperen Pak ve Okan Baydemir’in attığı gollerle 3-1 mağlup etti. İkili averajda rakibine üstünlüğü olan Derincespor, ligde kalan takım oldu.
TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU
O
G
B
M
A
Y
P
36
24
9
3
73
26
81
36
23
9
4
63
26
78
36
21
11
4
70
27
74
36
19
9
8
56
33
66
36
19
8
9
67
41
65
36
18
6
12
62
47
60
36
17
3
16
39
52
54
36
14
8
14
42
42
50
36
13
10
13
46
47
49
36
10
14
12
46
46
44
36
11
9
16
40
61
42
36
10
12
14
29
30
42
36
10
12
14
44
46
42
36
10
11
15
46
46
41
36
10
10
16
38
43
40
36
11
7
18
25
38
40
36
9
10
17
42
63
37
36
8
8
20
37
57
32
36
1
2
33
14
108
5
Kaynak: SPOR SERVİSİ
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.