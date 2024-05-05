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Etimesgut’a ikili averajda üstünlüğü var

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Belediye Derincespor, ligi 40 puanla tamamladı. Sahasında İnegölspor ile berabere kalan Etimesgut Belediyespor’un da 40 puanı var. Derincespor, ikili averajda rakibini üstünlüğü bulunduğu için ligde kalan takım oldu.

Etimesgut’a ikili averajda üstünlüğü var mask
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İLK MAÇI 2-1 KAYBETTİ, İKİNCİ KARŞILAŞMAYI 3-1 KAZANDI

Derincespor, son haftalarda ligi aynı puanda bitirmesi halinde hem Sarıyer, hem de Etimesgut’a üstünlüğü bulunuyordu. Sarıyer, son iki maçını kazandığı için böyle bir durum olmadı. Etimesgut ile ligi aynı puanda bitirme ihtimali vardı. Derincespor, ligin ilk yarısında Ankara’da Etimesgut’a 2-1 kaybetmişti. Ligin ikinci yarısında ise rakibini Derince’de Melik Derin, Alperen Pak ve Okan Baydemir’in attığı gollerle 3-1 mağlup etti. İkili averajda rakibine üstünlüğü olan Derincespor, ligde kalan takım oldu.

 

TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.AMED SPORTİF FAALİYETLER

36

24

9

3

73

26

81

2.GMG KASTAMONUSPOR

36

23

9

4

63

26

78

3.IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ

36

21

11

4

70

27

74

4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

36

19

9

8

56

33

66

5.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ

36

19

8

9

67

41

65

6.İSKENDERUNSPOR A.Ş.

36

18

6

12

62

47

60

7.ISPARTA 32 SPOR

36

17

3

16

39

52

54

8.SOMASPOR

36

14

8

14

42

42

50

9.İNEGÖLSPOR

36

13

10

13

46

47

49

10.FETHİYESPOR

36

10

14

12

46

46

44

11.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ

36

11

9

16

40

61

42

12. AKSARAY BELEDİYE SPOR

36

10

12

14

29

30

42

13.ARNAVUTKÖY

36

10

12

14

44

46

42

14.SARIYER

36

10

11

15

46

46

41

15.BELEDİYE DERİNCE SPOR

36

10

10

16

38

43

40

16.ETİMESGUT BELEDİYESPOR

36

11

7

18

25

38

40

17.DÜZCE CAM DÜZCESPOR

36

9

10

17

42

63

37

18.DENİZLİSPOR

36

8

8

20

37

57

32

19.UŞAK SPOR A.Ş.

36

1

2

33

14

108

5

 

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# futbol, Derince, TFF

05 May 2024 - 16:12 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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