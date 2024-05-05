Etimesgut’a ikili averajda üstünlüğü var

İLK MAÇI 2-1 KAYBETTİ, İKİNCİ KARŞILAŞMAYI 3-1 KAZANDI

Derincespor, son haftalarda ligi aynı puanda bitirmesi halinde hem Sarıyer, hem de Etimesgut’a üstünlüğü bulunuyordu. Sarıyer, son iki maçını kazandığı için böyle bir durum olmadı. Etimesgut ile ligi aynı puanda bitirme ihtimali vardı. Derincespor, ligin ilk yarısında Ankara’da Etimesgut’a 2-1 kaybetmişti. Ligin ikinci yarısında ise rakibini Derince’de Melik Derin, Alperen Pak ve Okan Baydemir’in attığı gollerle 3-1 mağlup etti. İkili averajda rakibine üstünlüğü olan Derincespor, ligde kalan takım oldu.

TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU

Kaynak: SPOR SERVİSİ