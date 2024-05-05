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Nusretiyespor’da 1.Küme sevinci

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2.Küme D Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan Nusretiyespor, geçen hafta deplasmanda Uzuntarlaspor’u 2-0 yenip, şampiyonluğunu ilan etmişti. Yeşil-Beyazlı ekip, cumartesi günü Derbent Stadı’nda Başiskele Birlikspor ile oynadığı maç öncesinde kupasına kavuştu.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Nusretiyespor’da 1.Küme sevinci mask
Nusretiyespor’da 1.Küme sevinci
Nusretiyespor’da 1.Küme sevinci
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13’DE 13 YAPTI

Üç yıl önce 1.Küme’den düşen Nusretiyespor, bu sezon takımın başına Fatih Engin getirdi. Kadrosuna çok önemli isimleri katan Yeşil-Beyazlı ekip, 12’de 12 yapıp, geçen hafta şampiyonluğunu garantilemişti. Nusretiyespor, ligde 13.maçında cumartesi günü Derbent Stadı’nda Başiskele Birlikspor’u konuk etti. Yeşil-Beyazlı ekip, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladığı maçta, sahadan 4-1 galip ayrıldı. Maçın gollerini Tunahan Kamış, Talha Ertuğ, Burak Yılmaz (2) attı. Nusretiyespor, bu galibiyetle 13’de 13 yaparak çok önemli bir başarıya imza attı.

KUPA TÖRENİ YAPILDI

Bu maçtan önce de yeşil-Beyazlı ekip, şampiyonluk kupası aldı. Kupa törenine Nusretiye eski muhtarı Turan Yıldız ile yeni muhtar Ufuk Kıyar da katıldı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Erkan Yılmaz da maçı izleyenler arasındaydı. Başkanlığı bırakan Fatih Kıyar, “Başkanlığı bıraktım ama takımı bırakmadım. Her zaman Nusretiyespor’un yanındayım. Puan kaybetmeden şampiyonluk yaşadığım için de çok mutluyum” dedi.

Nusretiyespor’da 1.Küme sevinci

NUSRETİYESPOR- Yeşil-Beyazlı ekip, 2.Küme D Grubu’nda oynadığı 13 maçı da kazandı, zirvede yer alıyor. 

Nusretiyespor’da 1.Küme sevinci

YÖNETİCİLER- Nusretiyespor’un yöneticileri eski günlerine dönüş için çaba harcıyorlar.

Nusretiyespor’da 1.Küme sevinci

KIYAR VE YILMAZ- Eski Başkan Fatih Kıyar, yeni Başkan Erkan Yılmaz ile birlikte kupa sevinci yaşadı.

 


2.KÜME D GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Nusretiyespor

13

13

0

0

45

10

39

2-Vezirçiftliğispor

13

8

3

2

42

17

27

3-Uzuntarlaspor

13

8

1

4

36

14

25

4-Başiskele Birlikspor

13

6

1

6

31

28

19

5-Kullarspor

13

6

0

7

28

39

18

6-Derbentspor

13

5

1

7

24

41

16

7-Acısuspor

13

3

0

10

26

46

9

8-Sarımeşespor

13

0

0

13

7

44

-3

 

# hafta, HER, yeni, başkan

05 May 2024 - 16:15 Kocaeli/ Kartepe- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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