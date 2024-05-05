Nusretiyespor’da 1.Küme sevinci

13’DE 13 YAPTI
Üç yıl önce 1.Küme’den düşen Nusretiyespor, bu sezon takımın başına Fatih Engin getirdi. Kadrosuna çok önemli isimleri katan Yeşil-Beyazlı ekip, 12’de 12 yapıp, geçen hafta şampiyonluğunu garantilemişti. Nusretiyespor, ligde 13.maçında cumartesi günü Derbent Stadı’nda Başiskele Birlikspor’u konuk etti. Yeşil-Beyazlı ekip, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladığı maçta, sahadan 4-1 galip ayrıldı. Maçın gollerini Tunahan Kamış, Talha Ertuğ, Burak Yılmaz (2) attı. Nusretiyespor, bu galibiyetle 13’de 13 yaparak çok önemli bir başarıya imza attı.
KUPA TÖRENİ YAPILDI
Bu maçtan önce de yeşil-Beyazlı ekip, şampiyonluk kupası aldı. Kupa törenine Nusretiye eski muhtarı Turan Yıldız ile yeni muhtar Ufuk Kıyar da katıldı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Erkan Yılmaz da maçı izleyenler arasındaydı. Başkanlığı bırakan Fatih Kıyar, “Başkanlığı bıraktım ama takımı bırakmadım. Her zaman Nusretiyespor’un yanındayım. Puan kaybetmeden şampiyonluk yaşadığım için de çok mutluyum” dedi.
NUSRETİYESPOR- Yeşil-Beyazlı ekip, 2.Küme D Grubu’nda oynadığı 13 maçı da kazandı, zirvede yer alıyor.
YÖNETİCİLER- Nusretiyespor’un yöneticileri eski günlerine dönüş için çaba harcıyorlar.
KIYAR VE YILMAZ- Eski Başkan Fatih Kıyar, yeni Başkan Erkan Yılmaz ile birlikte kupa sevinci yaşadı.
2.KÜME D GRUBU PUAN DURUMU
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.