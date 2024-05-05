Mecidiye’de Hıdırellez coşkuyla kutlandı

RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

5-7 Mayıs tarihleri arasında İzmit’in Mecidiye, Bayraktar, Balören Mahalleleri’nde Türkler’in mevsimlik bayramlarından olan Hıdırellez kutlanıyor. İzmit Belediyesi öncülüğünde yapılan kutlamaların ilk durağı Mecidiye Mahallesi oldu. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalarda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Mecidiye Mahalle Muhtarı Fikri Turgut olmak üzere pek çok isim yerini aldı. Semah gösterisinin ardından katılımcılara yemek dağıtıldı. Gerçekleşen kutlama programı sebebiyle başta Muhtar Turgut olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür edildi.

DAHA İYİ BİR ŞEKİLDE KUTLAYACAĞIZ

Mecidiye Mahalle Muhtarı Fikri Turgut kutlamalarla ilgili “Biz burada bir kültürü, geleneği yaşatıyoruz. Yüzyıllar öncesi dahi kutlanan bir bayramı bugün de kutluyoruz. Mahalle sakinlerimiz yıllar öncesinde dahi bayramımızı belediyeler ve sivil toplum kuruluşları olmadan kutluyordu. Bugün gelinen noktada desteklerle çok daha iyi şartlarda bayramımızı kutladık ve kutluyoruz. Gelecek nesillere geleneklerimizi aktarıyoruz. Desteklerin yanı sıra mahalle sakinlerimiz de elini taşın altına koydu, hazırlıklara destek oldu. Önümüzdeki sene bayramımızı çok daha iyi bir şekilde kutlayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, seneye daha geniş bir katılımla Hıdırellez kutlamak istiyoruz” dedi.