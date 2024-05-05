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30 yıldır ayakkabı boyuyordu Türkiye şampiyonu oldu

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İstanbul Maltepe'de yaklaşık 30 yıldır ayakkabı boyacığı yaparak geçimini sağlayan Alaattin Şahin, bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu. Şahin, Slovakya'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.

30 yıldır ayakkabı boyuyordu Türkiye şampiyonu oldu mask
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Maltepe’de yaklaşık 30 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan 50 yaşındaki Alaattin Şahin bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu.

ŞAMPİYONAYA GİTMEK İÇİN YARDIM İSTİYOR

5 yıldır bilek güreşiyle ilgilenen Şahin, boya sandığıyla sokak sokak gezdiği Maltepe’nin her yerinde bilek güreşi yapıyor.

Slovakya’da Grand Master turnuvasında Türkiye’yi temsil edecek olan Şahin, dünya şampiyonasına gitmek için yetkililerden yardım beklediğini ifade etti.

"KİMSE BENİ YENEMEZDİ"

Maltepe’de 30 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Alaattin Şahin, “1996 yılında yaşadığım bir rahatsızlık nedeniyle fabrikadan ayrılarak ayakkabı boyacılığı yapmaya başladım. Sandık sırtımda gezdiğim zamanlar kahvehanelerde bilek güreşi de yapardım. Kimse beni yenemezdi. İçlerinden sadece bir kişi yenebildi. O da o dönem bu sporda dünya ikincisi olan Akbaba isimli bir sporcuydu. Sonraki yıllarda azmettim, onu da yendim" dedi.

Yıllar içerisinde katıldığı organizasyonlarda birçok derece aldığını söyleyen Şahin,  yarın Türkiye'yi temsil etmek için Slovakya'daki gidecek ve Grand Master turnuvasına katılacak.

Turnuvaya katılmak için çevresinden borç aldığını söyleyen Şahin, birkaç ay sonraki dünya şampiyonası olduğunu, bu noktada desteğe ihtiyacı olacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

# ifade, Türkiye, HER

05 May 2024 - 16:40 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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