Yaşlı kadın kamyon altında kalarak can verdi

Alınan bilgiye göre, Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri'nde görevli çöp kamyonunun manevra yaptığı sırada marketten çıktığı öğrenilen S.E. (69) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen kadın kamyonun altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, olay yerine Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de geldi.
Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.