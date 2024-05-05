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Yaşlı kadın kamyon altında kalarak can verdi

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen olayda yaşlı bir kadın çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Yaşlı kadın kamyon altında kalarak can verdi mask
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Alınan bilgiye göre, Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri'nde görevli çöp kamyonunun manevra yaptığı sırada marketten çıktığı öğrenilen S.E. (69) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen kadın kamyonun altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, olay yerine Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de geldi.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

# polis, sevk

05 May 2024 - 17:48 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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