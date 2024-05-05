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05 May 2024 - 18:02- Spor G:

Bir varız, bir yokuz: 3-0

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Trendyol 1.Lig’de 33.hafta mücadelesinde deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelen Kocaelispor rakibine farklı mağlup oldu. Temsilcimiz oynadığı iki deplasman maçında sahadan puansız ayrılarak üçüncülük şansını da riske attı

Gökhan Beşiktaş
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Bir varız, bir yokuz: 3-0 mask
Bir varız, bir yokuz: 3-0
Bir varız, bir yokuz: 3-0
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ERKEN GOL YEDİK


Bodrum İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmada Bodrum FK maça adeta golle başladı. 3.dakikada ceza sahasına gönderilen topa arka direkte Kenan şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Bodrum FK bu golle öne geçti. Kocaelispor 13.dakikada kornerden gelen topta vurduğu kafa vuruşuyla gole yaklaşsa da sonuç alamadı. Bodrum FK ilk yarıda Gökdeniz ile 3 kez gole yaklaştı ancak bu pozisyonlardan sonuç alamadı. 39.dakika savunmanın arkasına atılan topta Samet ceza sahasına girip yaptığı vuruşta Bodrum FK’yı 2-0 öne geçirdi. Kocaelispor’da Teknik Direktör Mustafa Gürsel 45.dakikada iki oyuncu değişikliğine birden gitti. İlk yarı Bodrum FK’nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bir varız, bir yokuz: 3-0


BASKI KURAMADIK


İkinci yarıda skoru lehine çevirmek isteyen Kocaelispor rakip kalede istediği baskıyı kuramadı. 59.dakikada Beridze’nin yerde kaldığı pozisyonda Kocaelisporlular penaltı bekledi ancak hakem VAR incelemesinin ardından oyunu devam ettirdi. 66.dakikada gelişen atakta Musah’ın vuruşunda Bodrum FK farkı üçe çıkaran golü attı. 73.dakikada Kocaelispor’da Davit’in golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Geriye kalan sürede başka gol olmadı ve Bodrum FK sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Bir varız, bir yokuz: 3-0

Bir varız, bir yokuz: 3-0
Bir varız, bir yokuz: 3-0
Bir varız, bir yokuz: 3-0
Bir varız, bir yokuz: 3-0

# kocaelispor, VAR, ilçe, ceza

05 May 2024 - 18:02 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Yorumlar

(1)
01

Aa - Yazıp yazıp siliyorum, yapacağınız işe oynayacağınız topa yaa...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 18:07

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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