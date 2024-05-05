Bir varız, bir yokuz: 3-0

ERKEN GOL YEDİK



Bodrum İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmada Bodrum FK maça adeta golle başladı. 3.dakikada ceza sahasına gönderilen topa arka direkte Kenan şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Bodrum FK bu golle öne geçti. Kocaelispor 13.dakikada kornerden gelen topta vurduğu kafa vuruşuyla gole yaklaşsa da sonuç alamadı. Bodrum FK ilk yarıda Gökdeniz ile 3 kez gole yaklaştı ancak bu pozisyonlardan sonuç alamadı. 39.dakika savunmanın arkasına atılan topta Samet ceza sahasına girip yaptığı vuruşta Bodrum FK’yı 2-0 öne geçirdi. Kocaelispor’da Teknik Direktör Mustafa Gürsel 45.dakikada iki oyuncu değişikliğine birden gitti. İlk yarı Bodrum FK’nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



BASKI KURAMADIK



İkinci yarıda skoru lehine çevirmek isteyen Kocaelispor rakip kalede istediği baskıyı kuramadı. 59.dakikada Beridze’nin yerde kaldığı pozisyonda Kocaelisporlular penaltı bekledi ancak hakem VAR incelemesinin ardından oyunu devam ettirdi. 66.dakikada gelişen atakta Musah’ın vuruşunda Bodrum FK farkı üçe çıkaran golü attı. 73.dakikada Kocaelispor’da Davit’in golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Geriye kalan sürede başka gol olmadı ve Bodrum FK sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.