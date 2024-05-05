Gökhan: Sakarya maçında taraftarı sevindirip 3.lük şansımızı sonuna kadar kovalayacağız

Temsilcimiz Kocaelispor, deplasmanda Bodrum’a 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Kocaelispor kalecisi ve kaptanı Gökhan Değirmenci şu ifadeleri kullandı: “

Bir şansımız vardı, önümüzdeki hafta her şey bizim elimizde olacaktı. Maalesef istediğimiz sonuç olmadı. Son hafta kazansak bile diğer maçlara bağlı olacak.

Rakibin yapmak istediklerine ayak uydurduk. Bizden kaptıkları toplarla savunma arkasına sarkacaklarını biliyorduk çalıştık ama o şekilde goller yedik. Kazanamadık ama yapacak bir şey yok. Önümüzde Kocaelispor camiası için çok önemli bir maç var. O maçı kazanıp pla-off’lar için avantaj elde etmek istiyoruz. Play off’lar çok farklı oluyor o gün daha çok isteyen takımlar başarılı oluyor. Play off’ta iyi takım kötü takım yok. Hoca geldiğinden beri play offla’ra hazırlanıyoruz. Herkes sonuna kadar mücadele edecek. “

Kaynak: Spor Servisi