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Gökhan: Sakarya maçında taraftarı sevindirip 3.lük şansımızı sonuna kadar kovalayacağız

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Kocaelispor’un Bodrum FK’ya kaybettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Kocaelispor kalecisi Gökhan Değirmenci, Sakarya maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Gökhan: Sakarya maçında taraftarı sevindirip 3.lük şansımızı sonuna kadar kovalayacağız mask
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Temsilcimiz Kocaelispor, deplasmanda Bodrum’a 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Kocaelispor kalecisi ve kaptanı Gökhan Değirmenci şu ifadeleri kullandı: “

Bir şansımız vardı, önümüzdeki hafta her şey bizim elimizde olacaktı. Maalesef istediğimiz sonuç olmadı. Son hafta kazansak bile diğer maçlara bağlı olacak.  

Rakibin yapmak istediklerine ayak uydurduk. Bizden kaptıkları toplarla savunma arkasına sarkacaklarını biliyorduk çalıştık ama o şekilde goller yedik. Kazanamadık ama yapacak bir şey yok. Önümüzde Kocaelispor camiası için çok önemli bir maç var. O maçı kazanıp pla-off’lar için avantaj elde etmek istiyoruz. Play off’lar çok farklı oluyor o gün daha çok isteyen takımlar başarılı oluyor. Play off’ta iyi takım kötü takım yok. Hoca geldiğinden beri play offla’ra hazırlanıyoruz. Herkes sonuna kadar mücadele edecek. “

Kaynak: Spor Servisi

# kocaelispor, HER, VAR, hafta

05 May 2024 - 18:16 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(19)
19

Basiskele 41 - Masal anlatmayın sizden gelecek başarıyı istemiyoruz biran önce sizden kurtulmak gerçek KOCAELİSPOR taraftarının tek ve son isteği bu takımın yakasından düşün yeter

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 19:28
18

Paşalı - Hoca geldiğinde zaten play off garanti gibiydi. 3.lük için mücadelemizi sürdürmesi gerekmiyormuydu Hocanın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 19:25
17

K,s - Vallahi inansım yok siz üçüncülüğü bırak pleyof tan bile çıkamayız

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 19:20
16

Muharrem - Masal anlatmayın sizde o ruh yok sanki playofta bir bok yiyemezsiniz ruhunuz yok ruhunuzu s.......

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 19:19
15

Reis - Sakarya maçını 2000 kişiyle oynarsınız.

Yazıklar olsun size

Sakın bu taraftarı maça davet etmeyin sahtekârkar

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 19:17
14

İzmitli - Hoca geldiğinden beri pyaayofflara çalışıyorlarmış. 12 hafta vardı daha, rakibin göztepe ile evinde oynuyorsun, çok rahat geçip 2. olabilirdik.Bizi size mahkum edenlere yazıklar olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 19:17
13

Osman - Zilcalin oynayın busonuc utanç verici neguzel takım havaya girmişti sizneyap tiniz ertur hocayı gönder Diniz ismi cismi olmiyan hocayı getirdiniz takımda ne heycan kaldı nede istek yazıklar olsun bizlere bunları yaşatan Lara

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 19:13
11

4182 - Çıkamıycamız kesin de bari Sakarya yı yenelim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 19:04
09

Newcity - Hepiniz formalarınızı çıkarın ve gidin sakarya maçına U-19 ile çıkalım gerek yokk bu ruhsuzlara....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 18:59
08

Gerçek Gerçek Gerçek - NİNEMİN SAKALI OLSAYDI DEDEM OLURDU. SAKARYA BİZİ EZİP GEÇİCEK. TAKIMDA İYİ OLAN BİR KİŞİ YOK. GÜRCÜLERE YAZIKLAR OLSUN. RUH KALMAMIŞ

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 18:45
07

Aa - Ya Gökhan konuşmayın abi konuşmayın. İdman falan yapmayın, gidin odanıza kapanın 24 saat dua edin, daha faydası olacak. Açıklama yapmayın artık bu lig bitene kadar!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 18:41
06

Sc - Gokhan top kaleye dogru gidiyorsa atlaman gerekiyor. Yali kavagi gibi dikilmemen lazim. Bazen tipu tutuyon ya hani hizlaca ileri dogru kosuyon topu atmak icin, ama her seferinde öylece kaliyon ya. Baslatacaksan baslat, cok da hizli oynuyom ayagi yapma bize

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 18:38
05

Servetiye Cephesi - Bu futbolla ve bu amatör hocayla Sakarya bizi pişmaniye gibi yer. Del Valle'yi tutabilecek defans var mı bizde, bak bakalım Gökhan!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 18:34
03

Volkan 41 - Bu açıklama sana yakışmamış eski hocanı savunma derdine düşmüşsün senin emeklerin tartışılmaz ama hocan koca bir sıfır

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 18:22
02

Korfez - Bu yönetimin içinden Başkan falan çıkmaz adamlar göz göre göre sabote ettiler takımı yazıklar olsun size.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 18:21
01

Emekli 41 - Hani bir laf var onu söyleyeyim sizden bir cacık olmaz boş yapmayın artık…

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 18:19
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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