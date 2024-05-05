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Duhan Aksu: Sakarya maçına en iyi şekilde çıkacağız

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Kocaelispor’un deplasmanda Bodrum’a mağlup olduğu mücadelenin ardından konuşan Duhan Aksu, maçın başında yedikleri golle psikolojik üstünlüğü rakiplerine verdiklerini söyledi.

Duhan Aksu: Sakarya maçına en iyi şekilde çıkacağız mask
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Temsilcimiz Kocaelispor bugün 3.lük yarışında ağır bir darbe aldı. Deplasmanda Bodrum FK’ya 3-0 kaybeden Kocaelispor’da maç sonu açıklamalarda bulunan Duhan Aksu şu ifadeleri kullandı: “Söylenecek çok şey yok, olmadı yapamadık. Bodrum’a iyi çalışmıştık ama çalıştıklarımızı sahaya iyi yansıtamadık. Psikolojik üstünlüğü ele geçirdiklerinde oradan toparlamak zor oldu. Play Off’lara inanıp gideceğiz. Bugün olmadı ama önümüzde çok önemli bir maç var.   Sakarya maçında ortam, adrenalin her şey yüksek olacak. O maça en iyi şekilde çıkmaya çalışacağız.”

Kaynak: Spor Servisi

# kocaelispor, HER, VAR, Sakarya

05 May 2024 - 18:22 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
07

Basiskele 41 - Sizden bir şey beklemiyoruz şu takımının yakasından düşün gidin kendi evinizde masal anlatın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 19:29
06

Cemal - Buna önce sen inanıyonmu taraftar inansın güldürmeyin adamlar sarı kart bile görmedi ceza alıcak olanlar

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 19:01
05

Gerçek Gerçek Gerçek - BIRAKIN LAN SENARYOLARI HİÇ BİRİNİZDE RUH YOK

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 18:49
04

Ve Aleyküm Selam - Kardeş sen en iyisi evine dön bırak bizi düş yakamızdan

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 18:48
03

Chelykbash - Hadi ordan Çöp , sen bir alt ligin topçususun

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 18:47
02

Sc - Ortam adrenalin yüksek olunca iyi mi oynuyonuz. Biz farkedemedik

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 18:39
Diğer 5 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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