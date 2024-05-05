Duhan Aksu: Sakarya maçına en iyi şekilde çıkacağız

Temsilcimiz Kocaelispor bugün 3.lük yarışında ağır bir darbe aldı. Deplasmanda Bodrum FK’ya 3-0 kaybeden Kocaelispor’da maç sonu açıklamalarda bulunan Duhan Aksu şu ifadeleri kullandı: “Söylenecek çok şey yok, olmadı yapamadık. Bodrum’a iyi çalışmıştık ama çalıştıklarımızı sahaya iyi yansıtamadık. Psikolojik üstünlüğü ele geçirdiklerinde oradan toparlamak zor oldu. Play Off’lara inanıp gideceğiz. Bugün olmadı ama önümüzde çok önemli bir maç var. Sakarya maçında ortam, adrenalin her şey yüksek olacak. O maça en iyi şekilde çıkmaya çalışacağız.”
Kaynak: Spor Servisi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Basiskele 41 - Sizden bir şey beklemiyoruz şu takımının yakasından düşün gidin kendi evinizde masal anlatın
Cemal - Buna önce sen inanıyonmu taraftar inansın güldürmeyin adamlar sarı kart bile görmedi ceza alıcak olanlar
Gerçek Gerçek Gerçek - BIRAKIN LAN SENARYOLARI HİÇ BİRİNİZDE RUH YOK
Ve Aleyküm Selam - Kardeş sen en iyisi evine dön bırak bizi düş yakamızdan
Chelykbash - Hadi ordan Çöp , sen bir alt ligin topçususun
Sc - Ortam adrenalin yüksek olunca iyi mi oynuyonuz. Biz farkedemedik
Yeşil Siyah - Çalışsaydınız yenilmezdiniz!...
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.