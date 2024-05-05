Duhan Aksu: Sakarya maçına en iyi şekilde çıkacağız

Temsilcimiz Kocaelispor bugün 3.lük yarışında ağır bir darbe aldı. Deplasmanda Bodrum FK’ya 3-0 kaybeden Kocaelispor’da maç sonu açıklamalarda bulunan Duhan Aksu şu ifadeleri kullandı: “Söylenecek çok şey yok, olmadı yapamadık. Bodrum’a iyi çalışmıştık ama çalıştıklarımızı sahaya iyi yansıtamadık. Psikolojik üstünlüğü ele geçirdiklerinde oradan toparlamak zor oldu. Play Off’lara inanıp gideceğiz. Bugün olmadı ama önümüzde çok önemli bir maç var. Sakarya maçında ortam, adrenalin her şey yüksek olacak. O maça en iyi şekilde çıkmaya çalışacağız.”

Kaynak: Spor Servisi