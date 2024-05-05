Mustafa Gürsel: “Bugün bize büyük bir ders oldu”

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Bodrum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, “Maça istediğimiz gibi başlayamadık, geldiğimizden beri hep geriye düşüyoruz. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Oyunun genelinde rakip bizden daha çok istedi. Geçen hafta iyi oyunla kazandıktan sonra hedefe ulaşılmış gibi bir hava vardı. Bugün bize büyük bir ders oldu. Sonuç aldığımızda hemen çıkmış gibi hem oyuncularımız hem de camia olarak o enerjiye girersek bugün bize o anlamda büyük bir ders oldu. Ayaklarımızı yere sağlam basmamız lazım play-off maçlarının telafisi yok. Sağlam basarsak istediğimiz hedefe ulaşırız” diye konuştu.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(45 )
Bekir - Maça neden istediğiniz gibi başlayamadın Mustafa. 90 daika neden canınızı dişinize takmıyorsunuz. Sakarya nın yenildiğ hafta maçı alsaydınız 3'ncülük için çok iyi olurdu. Bodrum'un havasına kapılıp ruhsuz oynadınız
Derinceli - Hocanın sucu yok bence...bilgi birikimi bu kadar...bu hocayı ertugrul saglam dan sonra göreve getiren yönetimin suçu bu...kısaca tek suçlu yonetimdir ve bu yıl çıkassakda bizim için hayırlı olur çunki çıkarsak hemen düşeriz....yeni başkan yeni yönetim yeni yapılanma ile seneye dogru takım kurarsak çıakrız ve düşmeyizde....
Nami KESKİN - Hocam bugünkü oyun sanki ders gibi değil de okul bitmişte tatile çıkılmış gibiydi
Gökhan - Sen geldiğinden beri hata yapmaya devam ediyorsun. Emiri ön libero oynatmak vukoviçi kesmek duhanda ısrar etmek nedir. Cinnet geçirtiyorsun bize. Bence bırak git. Sakarya maçına bu şehrin yetiştirdiği bir hoca ile çıkalım. Recep Durul sende ne kadar pasif bir adamsın. Sendende bir halt olmaz.
Halilo - Tuncay şanlı nasıl gittiyse sende git.
Ulkercan - Hocam bu takımı bırak daha iyi oynar. Dersini verir herkeze. Emir Ortakaya ile orta saha olmaz. o sistem işlemez. Her arkaya giden top gol oluyor. iş işten geçiyor. Sen dersini alamıyorsan bırakacaksın.
Hasan KOÇ - Çok şükürki lig bitiyor yoksa bu adama katlanmak hiç kolay değil.
Aa - Hoca herkes odasına kapansın bir hafta odasından çıkmasın idman falan yapmayın çok bir şey değişmeyecek Sakarya karşısında belki dua ederseniz faydası olur
Emre Ks - Recep Durul bey eğer seneye de başkan olmak istiyorsan bu hocayı göndereceksin , bu hoca filan değil , ben sana bir kardeşin olarak tavsiyede bulunuyorum.
Krkbir - 10 da 3 yapmışsın ne anlatıyorsun lala Mustafa paşa?
Sadece 41 - Sakarya haftaya bizi yener 3.olur, bizde öyle göndeririz bu hocayı
İnşallah 5 yeriz Sakaryadan
Gündoğdulu Birisi - Hocam Sakarya maçından sonra israfa edermisin lütfen lutfen
Zagor - LİG BİTTİ HOCAM DALGAMİ GECİYORSUN İNSANLARLA ; SAMPİYONMU OLACAN Kİ DERS ALDİK DİYOSUN
Bir Vatandas - Mustafa hoca ders bitti zil çaldı okullar tatile girdi senin karne notların sınıfı geçmeye yetmedi bak sakarya hocası tuncay sanli bile ayrıldı yaa biraz onurlu davranış lütfen ISTIFAAAAA ET
Basiskele41 - İstifa etmek beceremediğini kabul etmek her babayiğidin harcı değildir bazı insanlar alacakları 5 kuruşun hesabını yapar burada KOCAELİSPOR kamuoyu ne yapıp edip salı gününe kadar bu hocayı bu şehirden uzaklastırmalı
Çhty Karahan - Yönetim ve Başkan Durul eğer gerçekten Süper lige çıkmak istiyorsanız RADIKAL bir karar alıp acilen bu hocayı yollayın her yenilginin ardından çocuk kandırır gibi açıklamalar yapıyor biz salak değiliz Başkan hoca gitsin bu masalları uykudan önce programında anlatsın yeter artık insani salak yerine koymayın ayıptır günahtır
Cuk Diye - Seni takdir ediyorum ama hiç birşey bilmediğin konusunda
İzmit - Burası okul değil. Burdan yönetime sesleniyorum, bunu birgün daha takımda tutmayın. Takımı takip eden yerel bir antrenör gelsin. Çıkacaksak çıkalım, kalacaksak kalalım.
Son Pişman - Ne dersi arkadaşım?
Berber diye aldık ense traşını bizde öğreniyor
Hepatlon - Hocam ders çoktan bitti...tenefüste bitti..sınav çoktan başladı...millet 10. Soruya geçti...siz hala kodlama yapıyorsunuz. Yalnız unuttuğunuz biŕsey var kitapçık türünü yanlış işaretlediniz...demek oluyor ki sıfır çektiniz. Hiçbir tercihinize yerleşemediniz. Üzgünüm...
Kadıköylü - Lig bitti lig daha yeni mi ders alıyorsun sen ???
Ali Kemal - Mustafa gursel Tuncay şanlı adamlik yapti istifa etti
Sıra sende.
Sende bir adamlık yap istifa et.
Kocaeliyede bir daha uğrama
Taraftar 41 - Bize ders alacak hoca değil ders verecek hoca lazımdı.Takımı yukarı değil aşağı bile değil dibe çektin hoca.Genç milli takım stoperini orta sahada oynatıyosun.Takımın ayarlarıyla oynadın.Kazandığımız maçlarda bile takıma hiç katkın olduğunu düşünmüyorum.Canımız yanıyo.Yönetim ve basın görün bunları artık çok geç olsa bile aksiyon alın.Bu hocayla olmayacak bu iş ne bekliyoruz kaç haftadır.
Ankaradan İzmitli - Açıklamaya bak, İnsanda biraz utanma olur, hoca bugün 10. Maçın 3 galibiyetin var, biri düşmüş Giresun a, biri Göztepeye 3 penaltıyla. Hala ders olmadı mı da size bugün olacak.Suç sende değil seni orada tutanlarda.
Obhm4141 - Hangi ders
Cografyami
Yok yok Felsefe olmuş
Ya hocam kaleye şut yok NE ANLATİYORSUN SEN
SİNİRLERİMİZİ BOZDUN
BİRAN ONCE LİG BİTSİNDE NEREYE GİDERSEN GİT ALLAH AŞKINA
Ozii - Şaka gibi hoca sen ne konuşuyorsun ya dalga mı geçiyorsun. Recep bey sende bu hocayla başkanlığa veda edeceksin. Yazık Emri oynatin 6 numarada birdakine kaleci Harun’u oynat sonrada Recep beyle el ele tutuş şehri terket.
Ersin - Geldiğin günden beri doğru düzgün puan alamadın sen daha ders alamadın mı
İhsaniyeli - Ne güzel, lig bitti hoca hala ders alıyo…ne kadar sürcek bu ders acaba..birde aklın yolu birken devamlı yanlışta ısrar etmek nedir yani
Körfez 89 - Sen izmite gelme bu gece istifani ver yoksa sakarya macinda cok küfür hakaret yersin
Murat - Hoca ,diyeceğim ama sen hoca moca değilsin,bi sal bizi booolum
Körfezden_esen - Ya bir git sövdürtme kendine
Ders olmuşmuş , senin hiç bir şey anladığın yok
Sanki futbolu tekrar icat ediyorsun
Sen böyle inada devam et devam et
Sakarya gibi dik duruşumuz olsa bizde seni bu maç sonrası gonderirdik ama bizde nerdeeee.
Harbi Izmitli - Şu takıma Selahaddin Dinçelden sonra hoca gelmedi .Mra M altıparmak Fırat gül Ertuğrul sağlam Mustafa gürsel. bu 5 hesapta hocada aynı oyun sistemini oynattı 3 yıldır yeminle futboldan soğuduk bırak nefret ettik
Basiskele41 - Seninle hiç bir hedefe olaşmak istemiyoruz
Bize küfür eder gibi konuşuyorsun
Yazıklar olsun
41,5 - HANGİ DERSTEN BAHSEDİYO BU ALLAH AŞKINA GÖREVİNE SON VERİN BUNUN SAKARYA MAÇI KARIŞIR BU ADAMLA ÇIKARSA
Erkan - istifa ederek büyük bir hizmet etmiş olursunuz bir tek doğru dürüst atak yapmayan bir takım nasıl başarılı olacak Sakaryaspor teknik direktörü görevden ayrıldı bir zahmet sizde ayrılın..
Basiskele41 - İnsanda biraz utanma olur ar olur gurur olur bir tek beklentisi var taraftarın hemen istifa etmem bu takım size 100 beden büyük biz bu seneyi sildik
Sakarya maçına sen olmadan çıkmak istiyoruz
Ne oldu Emirden ön libero oldu mu??? Yusuf'a ne borcun var devamlı 11 de,Beridze,Saydayev ne bekliyorsunuz bunlardan bunlara gösterdiğin sabrı Kakou göstersen ne olurdu
Gidin bu takımı rahat bırakın
Körfezli Savaşçı - Bırak masalı şu takımı sahaya yanlış kadroyla ısrarla çıkarıyorsun . Forvet çıkarıp forvet koymak ortasaha çıkarıp ortasaha koymak defans çıkartıp defans koymak taktik anlayışı veya sistem değişikliği değildir sezon başından beri söylüyorum bu takim göbekten gol atar ÇİFT santrafor oynaması lazım yoksa TEK forveti oyunda top hep rakipte oluyor golde kalemizde
Serdar - Sen geldiğinden bu yana takım futbol oynamıyor sadece çok şanslı şu an play of da olmak hakkı değildi
Sebo - senin vukovic inadın yüzünden hep golü yiyerek başlıyoruz.sen hoca filan değilsin.bu takımın 6 numarası vukovic,stoperi emir’dir.
emiri 6 numara,burak öksüzü de stoper oynattığın için iki golü de bu iki futbolcunun hatasından yedik.artık inadından vazgeç.hasta olduk senin yüzünden
Fiko - İstifa et mıstafa istifa senden bir isyan olmaz hikaye anlatma defol git
Dangeruslife - Sen ne anlatiyo be Abi geldigin günden beri yüzümüz gülmedi hangi hedef ten bahsediyorsun??
Hüseyin - 3 sene önce dino gitti Engin koyun babacar gueye'yi getirdi forvetsizlikten topları kemirdik ve sonunda küme düştük.
Bu sene tanqeu gitti daha iyisini alacağız dedi engin koyun, gürcü forveti getirdi yine aynı sıkıntının içindeyiz gol atamıyoruz.
Engin Koyun bu camianın ahı üzerinde
Batu41ks - Ders oldu derken bence ders alması artık takımı tanıması gereken sizsiniz,umarım Emir stopere Vukovic ön liberoya geçer birde pozisyona girip takım içinde gol atacak bir golcü artık çıkarsa son maçta biraz sinir olmadan maç izleriz
Hüseyin - Hoca sen derslerin tekrarını yapana kadar biz bu ligde bir sene daha kalacağız.
Mehmet Özer - NE DERSİ, DEFOL, SENİ BU TAKIMA GETİRENE VE TUTANA YAZIKLAR OLSUN
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.