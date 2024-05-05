Sakaryaspor Tuncay Şanlı’yı yolladı

Sakaryaspor’un kendi sahasında Tuzlaspor’a 2-0 mağlup olması sonrası, Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı. Sakaryaspor’dan yapılan açıklamada: “Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” İfadeleri kullanıldı.

Kocaelispor, Play-Off’lar öncesi son maçı kendi sahasında Sakaryaspor’la yapacak. Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayıran Sakaryaspor, Coşkun Demirbakan ile anlaşma sağladı. Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. Bu çerçevede, yeşil-siyahlı yönetim Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile anlaşma sağladığını sosyal medyadan duyurdu.

Kaynak: Spor Servisi