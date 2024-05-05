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05 May 2024 - 20:05- Spor G:

Sakaryaspor Tuncay Şanlı’yı yolladı

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Kendi evinde Tuzlaspor’a 2-0 mağlup olan Sakaryaspor Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yolları ayırdı.

Sakaryaspor Tuncay Şanlı’yı yolladı mask
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Sakaryaspor’un kendi sahasında Tuzlaspor’a 2-0 mağlup olması sonrası, Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı. Sakaryaspor’dan yapılan açıklamada: “Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” İfadeleri kullanıldı.

Kocaelispor, Play-Off’lar öncesi son maçı kendi sahasında Sakaryaspor’la yapacak.  Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayıran Sakaryaspor, Coşkun Demirbakan ile anlaşma sağladı. Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. Bu çerçevede, yeşil-siyahlı yönetim Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile anlaşma sağladığını sosyal medyadan duyurdu.

Kaynak: Spor Servisi

# kocaelispor, sosyal

05 May 2024 - 20:05 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Yorumlar

(10)
08

Krfz_shark - Arkadaşlar saçma konuşmayın yanlış karar almışlar, final maçı gibi maça çıkacak takım sen hoca yolla mantıklı mı? Buradan anlıyoruz ki Kocaelimiz haftaya galip gelir ya 3. ya da 4. tamamlar...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 21:18
07

Basiskele41 - Dik durmuşlar hiç sevmem ama sezarın hakkı sezara bizim hoca gitmesse ilk defa KOCAELİSPOR un yenilmesi için dua edeceğim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 21:18
06

Dastca Ezeli Rekabet - Bu sene inşallah ya biz yada siz süper. Lige çıkacağız insallah

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 21:07
05

Zagor - COSKUN DEMİRBAKAN HOCA 80 YASİNDA OLMUSTUR GALİBA ; BEN 10 YASİNDAYKEN DİYARBAKİRSPORU CALİSTİRİYORDU ; HAYRET YAAAA

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 20:56
04

Cuk Diye - Demek sakaryaspor başkanı dik durup eğilmeme yönünde karar almış

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 20:47
03

Körfezli Savaşçı - Bizim yönetimi. .... yemez. mustafa gürsel göndermeye

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 20:41
02

Erkan - Aynı şeyi bizim teknik direktörden de bekliyoruz

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 20:20
09

Basiskele41 - @Erkan 02 nolu yoruma cevabı: Her kişinin değil er kişinin işidir adamlık

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 21:19
01

Körfezden_esen - Valla helal olsun bu Sakaryaya bizim yapamadığımız her şeyi yapıyorlar . Adamlar en önemli maç öncesi bile yollarını ayırıyor

Biz bu çok bilmis kendini futbol profesörü sanan artist ile çaresiz gibi takiliyoruz.

Sen hoca olsan bu gün o zaman Burakı oyundan alıp Vukovici oyuna almayacaktın bunu yaparak hatanı ve ne kadar inatçı olduğunu kabul ettin hoca bozması.

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 20:18
Diğer 8 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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