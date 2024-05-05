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Takım taraftara gitti

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Kocaelispor’da 3-0 biten Bodrum FK maçının ardından Başkan Recep Durul futbolcularla birlikte tribüne gitti

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
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HEP DESTEK TAM DESTEK

Deplasmanda oynadığı maçta rakibine 3-0 kaybeden Kocaelispor’da Başkan Recep Durul maçın ardından takımla birlikte tribüne gitti. Kocaelispor taraftarı takımı alkışlayarak desteğe devam edeceklerinin mesajını verdi. Başkan Recep Durul taraftara teşekkür ederek alkışladı.

Takım taraftara gitti

# kocaelispor, başkan

05 May 2024 - 20:23 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Kürşat - Kocaelisporu düşürdüğünüz hale bakın. Sanki Bodrumsporu yenmişler de biz görmemişim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 21:22
04

Kocaelispor1966 - Körlerle sağırlar birbirini ağırlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 21:20
03

Basiskele41 - Zaten bunları şımartan bu taraftar gurubu artık bunlardan kurtulma zamanı geldi yoksa sakarya maçında bizlerin sabrını taşırmasınlar bu gurubun acilen gelen yönetim tarafından lavedilmesi gerekiyor yönetim, hoca,futbolcular,yere basın,hodri meydan seneye hiç biriniz yoksunuz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 21:16
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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