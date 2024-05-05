Takım taraftara gitti

Basiskele41 - Zaten bunları şımartan bu taraftar gurubu artık bunlardan kurtulma zamanı geldi yoksa sakarya maçında bizlerin sabrını taşırmasınlar bu gurubun acilen gelen yönetim tarafından lavedilmesi gerekiyor yönetim, hoca,futbolcular,yere basın,hodri meydan seneye hiç biriniz yoksunuz