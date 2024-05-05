Takım taraftara gitti

HEP DESTEK TAM DESTEK
Deplasmanda oynadığı maçta rakibine 3-0 kaybeden Kocaelispor’da Başkan Recep Durul maçın ardından takımla birlikte tribüne gitti. Kocaelispor taraftarı takımı alkışlayarak desteğe devam edeceklerinin mesajını verdi. Başkan Recep Durul taraftara teşekkür ederek alkışladı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Kürşat - Kocaelisporu düşürdüğünüz hale bakın. Sanki Bodrumsporu yenmişler de biz görmemişim.
Kocaelispor1966 - Körlerle sağırlar birbirini ağırlar
Basiskele41 - Zaten bunları şımartan bu taraftar gurubu artık bunlardan kurtulma zamanı geldi yoksa sakarya maçında bizlerin sabrını taşırmasınlar bu gurubun acilen gelen yönetim tarafından lavedilmesi gerekiyor yönetim, hoca,futbolcular,yere basın,hodri meydan seneye hiç biriniz yoksunuz
Krkbir - Profesyonel taraftar sonuçta.
Obhm4141 - Haluk güzel indiriyorsun belli
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.