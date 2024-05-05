Yenilginin faturası Burak Süleyman’a kesildi

Ligde 3.lük yarışında Tuzlaspor’a kendi sahasında kaybederek yara alan Sakaryaspor’da Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yollar ayrılırken İzmitli Burak Süleyman’da kadro dışı bırakıldı.
Kaynak: Spor Servisi
Kocaelispor’un önümüzdeki hafta karşılaşacağı Sakaryaspor’da Tuzla mağlubiyetinin faturası Burak Süleyman’a kesildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
. - Senin kıymetini bilmezler dön gel
Akmeşe Li - Şu çocuğa evladimiza Kocaelispor olarak sahip cikamadik
Yasko054 - OLAYIN NEDENİ BİLMEDEN YAZIYORUM!!BURAK İ ÇOK SEVDİK.NEDEN KADRO DIŞI ŞAŞIRDIK DOĞRUSU.BU MAÇTA DÖKÜLEN TOPÇULAR İÇİNDE EN İYİSİYDİ.HEME 2.YARİ GİRMESİNE RAĞMEN.1 ŞUTU DİREKTEN DÖDÜ.VE HALA NEDEN KADRO DIŞI BİLMİYORUZ??BÜYÜK KAPTAN BİZ SENDEN RAZIYIZ??
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.