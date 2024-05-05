Elektrik kesintileri vatandaşı çileden çıkardı

Sedaş’ı her gün elektrik kesintisi nedeniyle aramaktan bıktıklarını ifade eden mahalle sakinleri, “Bu bölgede o kadar çok sık elektrik kesiliyor ki artık biz bıktık usandık. Elektronik eşyalarımız sık sık kesilen elektrikler yüzünden bozuluyor. Bu konuda artık yetkililerin bir şey yapmasını istiyoruz. Sedaş el değiştirdikten sonra düzeleceğini düşündük ama bir türlü düzelmedi. Yeni yatırım yapacaklarını söylediler ama sanırım bizim bölgemizi unuttular. Biz bu bölgeye de gerekli yatırımın yapılmasını ve artık elektrik kesintisi ile uğraşmak istemiyoruz. Gerçekten çok yorulduk, bıktık. İlla toplanıp eylem mi yapalım, ne yapalım bize biri bir yol göstersin” dedi.