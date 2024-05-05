Bu çöp konteynırları bulvara yakışmıyor

Vatandaşlar çöp konteynırlarının Cumhuriyet Bulvarına yakışır şekilde olmasını talep ediyor. Gazetemize sık sık çöplerin fotoğraflarını atarak düzenleme isteyen vatandaşlar, “Mevcut çöp konteynırlarının görüntüsü çok kötü ve çok kirliler. Bu konteynırların en azından ahşap bir yerin içine alınması ve görüntüsünün düzeltilmesini istiyoruz. Ya da çöp konteynırları yer altına alınsın. Gerçekten çok çirkin bir görüntü oluşturuyorlar. Türkiye’nin en güzel bulvarlarından birinde bu görüntüler gerçekten güzel değil. Büyükşehir ve İzmit Belediyesi’nden bu konuda bir çalışma yapmalarını istiyoruz” dedi.