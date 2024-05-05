Bu çöp konteynırları bulvara yakışmıyor

Vatandaşlar çöp konteynırlarının Cumhuriyet Bulvarına yakışır şekilde olmasını talep ediyor. Gazetemize sık sık çöplerin fotoğraflarını atarak düzenleme isteyen vatandaşlar, “Mevcut çöp konteynırlarının görüntüsü çok kötü ve çok kirliler. Bu konteynırların en azından ahşap bir yerin içine alınması ve görüntüsünün düzeltilmesini istiyoruz. Ya da çöp konteynırları yer altına alınsın. Gerçekten çok çirkin bir görüntü oluşturuyorlar. Türkiye’nin en güzel bulvarlarından birinde bu görüntüler gerçekten güzel değil. Büyükşehir ve İzmit Belediyesi’nden bu konuda bir çalışma yapmalarını istiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hasan Basri - Kesinlikle yakışmıyor. Yer altına alınması lazım.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.