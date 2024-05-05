Trendyol 1. Lig'de görünüm

Trendyol 1. Lig'de 33. hafta mücadelelerinde sahasında Tuzlaspor'a 2-0 kaybeden Sakaryaspor, play-off finalini garantileme şansını kullanamadı. Ligde küme düşecek son takım, 34. hafta maçlarının ardından belli olacak.
Sakaryaspor, Bodrumspor, Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor'un ardından play-off mücadelesi verecek son takım da haftaya netleşecek.
50 puanı bulunan Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Boluspor, play-off için mücadele eden ekipler.
- 3 ekip küme düşme adayı durumunda
Bitexen Giresunspor ve Altay'ın ardından küme düşecek son takım, ligin son haftasında oynanacak karşılaşmalarla belirlenecek.
37 puanı bulunan Tuzlaspor, 36 puanlı Adanaspor ve 35 puanlı ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, son hafta öncesinde küme düşme tehlikesi yaşıyor.
- Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 33. hafta mücadelelerinin ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|33
|23
|3
|7
|73
|31
|42
|72
|2.GÖZTEPE
|33
|21
|6
|6
|59
|19
|40
|69
|3.SAKARYASPOR
|33
|16
|9
|8
|48
|35
|13
|57
|4.BODRUM FK
|33
|15
|11
|7
|42
|21
|21
|56
|5.AHLATCI ÇORUM FK
|33
|16
|8
|9
|54
|34
|20
|56
|6.KOCAELİSPOR
|33
|16
|7
|10
|48
|39
|9
|55
|7.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|33
|13
|11
|9
|49
|31
|18
|50
|8.GENÇLERBİRLİĞİ
|33
|13
|11
|9
|38
|32
|6
|50
|9.BOLUSPOR
|33
|14
|8
|11
|31
|34
|-3
|50
|10.ERZURUMSPOR FK
|33
|12
|11
|10
|30
|30
|0
|44
|11.MANİSA FK
|33
|9
|13
|11
|40
|38
|2
|40
|12.ÜMRANİYESPOR
|33
|11
|7
|15
|38
|46
|-8
|40
|13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|33
|10
|9
|14
|33
|42
|-9
|39
|14.TUZLASPOR
|33
|9
|10
|14
|34
|46
|-12
|37
|15.ADANASPOR
|33
|10
|6
|17
|27
|45
|-18
|36
|16.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|33
|8
|11
|14
|30
|37
|-7
|35
|17.ALTAY
|33
|5
|3
|25
|15
|75
|-60
|9
|18.BITEXEN GİRESUNSPOR
|33
|2
|4
|27
|15
|69
|-54
|7
Not: Altay'ın 9 puanı, Erzurumspor FK ve Bitexen Giresunspor'un 3'er puanı silinmiştir.
- 34. haftanın programı
Trendyol 1. Lig'de 34. hafta programı şu şekilde:
Kocaelispor-Sakaryaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
Göztepe-Bodrum FK (Gürsel Aksel)
Tuzlaspor-Gençlerbirliği (Sancaktepe 15 Temmuz)
Bitexen Giresunspor-Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)
Boluspor-Ahlatcı Çorum FK (Bolu Atatürk)
Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor ( Yeni Adana)
Erzurumspor FK-Eyüpspor (Erzurum Kazım Karabekir)
Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Manisa FK (11 Nisan)
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.