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Sakaryaspor, Kocaelispor maçına Coşkun Demirbakan ile çıkacak

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Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayıran Sakaryaspor, Coşkun Demirbakan ile anlaşma sağladı.

Sakaryaspor, Kocaelispor maçına Coşkun Demirbakan ile çıkacak mask
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Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. Bu çerçevede, yeşil-siyahlı yönetim Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile anlaşma sağladığını sosyal medyadan duyurdu.

Kaynak: İHA

# sosyal

05 May 2024 - 20:57 İHA Sakarya- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Doğan - Kim olursa olsun,haftaya sakaryasporu yenersek yinede biz 3.cü olabiliriz,ihtimal çok yüksek.bodrum göztepeye gidiyor,çorum da bolu ya gidiyor,bence yenersek 3.cüyüz.inş'Allah

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 21:09

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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