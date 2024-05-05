Sakaryaspor, Kocaelispor maçına Coşkun Demirbakan ile çıkacak

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. Bu çerçevede, yeşil-siyahlı yönetim Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile anlaşma sağladığını sosyal medyadan duyurdu.
Kaynak: İHA
Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayıran Sakaryaspor, Coşkun Demirbakan ile anlaşma sağladı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Doğan - Kim olursa olsun,haftaya sakaryasporu yenersek yinede biz 3.cü olabiliriz,ihtimal çok yüksek.bodrum göztepeye gidiyor,çorum da bolu ya gidiyor,bence yenersek 3.cüyüz.inş'Allah
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.