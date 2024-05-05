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Cris tribündeydi

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Kocaelispor’un gol umudu olarak kadrosuna kattığı Cristian Kouakou Bodrum FK maçını tribünden izledi

Gökhan Beşiktaş
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Cris tribündeydi mask
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KADRODA YER ALMADI

Temsilcimizin sezon başında Siriüs takımından transfer ettiği Cristian Kouakou Bodrum FK maçını tribünden takip etti. İkinci yarıda santraforların yokluğunda görev alan Cris son olarak Gençlerbirliği maçında ilk 11’de forma giymişti.

05 May 2024 - 21:17 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Aa - Sozlesme yenileyin sozlesme. Tum car cop ile sozlesme uzattiniz bunun da sozlesmesini uzatin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 21:24

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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