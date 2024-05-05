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Gebzespor’un 3.Lig hayali bu yılda gerçekleşmedi

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BAL’da son iki yıldır 3.Lig hedefiyle sezona başlayan Gebzespor, hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Gebzespor’un 3.Lig hayali bu yılda gerçekleşmedi mask
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Geçen yıl son iki hafta şampiyonluğu kaçıran Gebzespor, Pazar günü İstanbul deplasmanında İfaspor ile 0-0 berabere kaldı. Evinde Yuvacıkspor’u 3-0 yenen Çorluspor son hafta öncesinde şampiyonluğu garantiledi.

SON HAFTAYA KALMADI

Son iki haftaya lider Çorluspor’un 1 puan gerisinde giren Gebzespor, Pazar günü deplasmanda İfaspor’u yenip, şampiyonluk umutlarını son maça taşımak istiyordu. Ancak rakibile 0-0 berabere kalan Mor-Beyazlı ekip, Çorluspor’un kazanmasıyla da umutlarını bitirdi. Son haftaya Çorluspor, Gebzespor’un 3 puan önünde giriyor. İkili averajda temsilcimize üstünlüğü bulunan Çorluspor, böyle 3.Lig’e adını yazdırdı. 

# hafta, İstanbul

05 May 2024 - 21:17 Kocaeli/ Gebze- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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