Gebzespor’un 3.Lig hayali bu yılda gerçekleşmedi

Geçen yıl son iki hafta şampiyonluğu kaçıran Gebzespor, Pazar günü İstanbul deplasmanında İfaspor ile 0-0 berabere kaldı. Evinde Yuvacıkspor’u 3-0 yenen Çorluspor son hafta öncesinde şampiyonluğu garantiledi.
SON HAFTAYA KALMADI
Son iki haftaya lider Çorluspor’un 1 puan gerisinde giren Gebzespor, Pazar günü deplasmanda İfaspor’u yenip, şampiyonluk umutlarını son maça taşımak istiyordu. Ancak rakibile 0-0 berabere kalan Mor-Beyazlı ekip, Çorluspor’un kazanmasıyla da umutlarını bitirdi. Son haftaya Çorluspor, Gebzespor’un 3 puan önünde giriyor. İkili averajda temsilcimize üstünlüğü bulunan Çorluspor, böyle 3.Lig’e adını yazdırdı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.