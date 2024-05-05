Hükümetten Torba Yasa Hamlesi: Emekli Refah Payı, 3600 Ek Gösterge

Emekli refah payı konusunda yapılacak düzenleme ile emeklilerin maaşlarına yapılacak ek ödemelerde artış öngörülüyor. Bu adımın emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik olduğu belirtiliyor. Hükümet yetkilileri, emeklilerin daha iyi bir yaşam sürmelerini sağlamak için bu tür adımların önemli olduğunu vurguluyor.

Öte yandan, 3600 ek gösterge konusunda da hükümetin adım atması bekleniyor. Bu adım ile kamuda çalışanların maaşlarında iyileştirme sağlanması hedefleniyor. 3600 ek gösterge sistemi ile emeklilikte daha yüksek maaş alınabilmesi öngörülüyor. Bu durumun kamu çalışanlarının emeklilik dönemlerinde daha iyi bir gelire sahip olmalarını sağlayacağı belirtiliyor.

Hükümet yetkilileri, emeklilere yönelik yapılacak düzenlemelerin toplumsal refahın artırılması adına önemli olduğunu ifade ediyor. Bu düzenlemelerin sosyal devlet ilkesi doğrultusunda yapıldığı ve vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçladığı vurgulanıyor.

Torba yasa içerisinde yer alacak olan bu düzenlemelerin yasalaşmasıyla birlikte emeklilerin ve kamuda çalışanların beklentilerinin karşılanması ve yaşam standartlarının artırılması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi