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Gölcükspor’dan tarihi fark! 15-0

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BAL 2.Grup’ta il sıralamasında son haftaya avantajlı girmek isteyen Gölcükspor, Pazar günü sahasında ligin zayıf takımlarından Lüleburgazspor ile karşılaştı. Gölcük Stadı’nda oynanan maçı Kırmızı-Siyahlı ekip, 15-0 gibi tarihi bir farkla kazandı.

Aziz Emre Gündeşen
Aziz Emre Gündeşen Tüm Haberleri
Gölcükspor’dan tarihi fark! 15-0 mask
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EMRE OKUR’DAN 4 GOL

İl sıralamasında Kullarspor ile aynı puanda son iki haftaya giren Gölcükspor, evinde düşmesi kesinleşen Lüleburgaz karısında farklı skorla galip geldi. Maçın ilk yarısını 9-0 önde tamamlayan Gölcükspor’un gollerinden 4’ünü Emre Okur attı. Burak Toker (3), Yağız Efe (2), Cihan Tan (2), Ender Acar, Yunus Demir, Coşkun Güner ve Tolunay Bekçi diğer gollerle imzası olan isimlerdi. Gölcükspor, son hafta Tekirdağ’da Kapaklıspor ile karşılaacak. Kırmızı-Siyahlı ekip, rakibini yenmesi halinde BAL’da kalacak. 

# hafta

05 May 2024 - 21:24 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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